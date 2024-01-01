Транспортные компании Франции массово строят собственные склады

Поиск дополнительных источников стабильного дохода привел транспортные компании в сферу логистических услуг. Эксперты Национальной транспортной комиссии Франции обнародовали статистику, что четко указывает на такое явление. Сейчас в стране 68 процентов транспортных фирм уже расширили логистические услуги.

Поскольку под термином "логистика" усматривается обязательное наличие собственного склада и хранения товаров на долгосрочной основе, более 48 часов, то зафиксирован бум сооружения таких складов. Сейчас среди всех французских компаний, занимающихся транспортом и логистикой, это предлагают аж 98 процентов субъектов.

Лидируют, конечно, мощные компании. У крупных перевозчиков со штатом более 100 человек это уже стало просто нормой. Логистические услуги как дополнение к транспортным услугам предлагают почти 90 процентов предприятий.

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Небольшие транспортные компании, где работает до 19 человек, начали брать пример и также предлагают логистику. До половины не дошло, но в 48 процентах случаев такая услуга уже действует.

Склады строят быстро и качественно, но наиболее высокодоходными и рейтинговыми являются помещения с роботизированной технологией приема, учета, хранения и выдачи товара. Фото: AIUT

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На втором месте оказалась подготовка грузов к транспортировке, предложенная в 47 процентах случаев. Однако операции, связанные с переработкой товаров, остаются редкостью – лишь 5 процентов перевозчиков, предлагающих логистические услуги, предлагают такое.