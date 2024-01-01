Транспортні компанії Франції масово будують власні склади

Пошук додаткових джерел стабільного доходу привів транспортні компанії у сферу логістичних послуг. Експерти Національної транспортної комісії Франції оприлюднили статистику, що чітко вказує на таке явище. Нині у країні 68 відсотків транспортних фірм вже розширили логістичні послуги.

Оскільки під терміном "логістика" вбачається обов’язкова наявність власного складу та зберігання товарів на довгостроковій основі, понад 48 годин, то зафіксовано бум спорудження таких складів. Нині серед усіх французьких компаній, що займаються транспортом та логістикою, це пропонують аж 98 відсотків суб’єктів.

Лідирують, звісно, потужні компанії. У великих перевізників зі штатом понад 100 осіб це вже стало просто нормою. Логістичні послуги як додаток до транспортних послуг пропонують майже 90 відсотків підприємств.

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Невеликі транспортні компанії, де працює до 19 осіб, почали брати приклад і також пропонують логістику. До половини не дійшло, але у 48 відсотках випадків така послуга вже діє.

Склади будують швидко і якісно, але найбільш високодохідними та рейтинговими є приміщення з роботизованою технологією приймання, обліку, зберігання та видачі товару. Фото: AIUT

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На другому місці опинилася підготовка вантажів до транспортування, запропонована в 47 відсотках випадків. Однак операції, пов'язані з переробленням товарів, залишаються рідкістю – лише 5 відсотків перевізників, що пропонують логістичні послуги, пропонують таке.