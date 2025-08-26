Три десятка пикапов Musso Grand отправляется в войска

Автомобили с нулевым пробегом поступят в части ВСУ и Национальной гвардии. Об очередном транспортном транше фронтовым подразделениям говорится на сайте Межрегионального координационного гуманитарного штаба.

Техника покупалась под выполнение всевозможных боевых задач, начиная укомплектования мобильных огневых групп, перевозки личного состава, подвоз боеприпасов и заканчивая рейдовыми операциями или эвакуацией раненых в тыл.

Это не первая в нынешнем году помощь. В апреле партия из 20 машин также передана в подразделения Силы обороны.

На этот раз для транспортного обеспечения приобретено три десятка машин с нулевым пробегом. Это – пикапы SsangYong Musso Grand (сейчас они продаются под брендом KG Mobility). Машины выносливые и уже не раз проверены нашими армейцами в экстремальных фронтовых условиях как на передовой, так и в рейдах.

На фото и видео хорошо видно Musso Grand третьего поколения. Такие автомобили комплектуются дизельными 2,2 литровыми двигателями мощностью 181 л.с. В паре с ним идет механическая 6-ступенчатая коробка передач.

Главной особенностью этих машин является экономный расход топлива. В среднем полноприводная 4WD Musso потребляет 7,9 литра солярки на 100 километров пробега. Длина кузова пикапа Musso Grand – 1610 мм, что на 30 см больше, чем у короткой версии Musso.

Колонна идет по секретному маршруту. Вскоре машины пополнят автопарки боевых подразделений. Кому конкретно адресовано новую технику, сообщения еще отсутствуют.