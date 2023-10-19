18 октября благотворители Винницы передали на разные участки фронта автомобили и банный комплекс.

Об этом с разницей в несколько часов на своей странице в соцсети рассказал Межрегиональный координационный гуманитарный штаб областного центра. В первом случае команда МКГШ приготовила защитникам баню и автомобиль.

Мобильный банно-прачечный комплекс контейнерного исполнения сделан так, что внутри наши воины смогут не только помыться, но что-то постирать или высушить свои вещи.

Как правило, такие передвижные бытовые комплексы устанавливаются на дышловых двухосных прицепах. Это позволяет быстро передвигаться вместе с передислокацией подразделения и на месте в считанные часы вводить комплекс в рабочий режим.

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Банно-прачечный комплекс комплектуется двумя генераторами и столь же электрическими бойлерами. Бак для воды также расположен внутри. Там же установлены две стиральные машины. Также внутри есть сушилки для личных вещей военнослужащих – одежды, обуви, что очень важно в сезон осенних дождей.

"Мобильная баня очень необходима, потому что мы выполняем задачи там, где нет условий. К тому же у нас много женщин, которым такие комплексы очень нужны", – объясняет военнослужащий Валерий из части, которая получила такую помощь.

В разные военные подразделения отправлены баня, автомобиль и разное имущество. Фото: МКГШ

Была и передача автомобиля. Один из координаторов МКГШ, председатель Винницкого областного совета Вячеслав Соколовой вместе с поселковым председателем Крыжополя Владимиром Василишеном и депутат областного совета Юрием Василишеном передали защитникам автомобиль Hyundai Santa Fe.

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Машину для ВСУ приобрела Крыжопольская община, делегировавшая Межрегиональному координационному гуманитарному штабу права на передачу техники для защитников. Это уже третий автомобиль, купленный за счет общины для армии. Предварительно автомобиль прошел полное сервисное обслуживание и передан армейцам в хорошем техническом состоянии.

"Сейчас задача номер один – помощь военным, все остальное – после победы. Авто поедет выполнять боевые задания. Для бойцов важна наша поддержка. Каждый выполняет свою задачу: их – защита, а наша – помощь", – подчеркнул председатель областного совета Вячеслав Соколовой.

Другим траншем подразделения воздушной разведки, куда МКГШ уже ранее передал на передовую 15 полноприводных автомобилей, вручен Volkswagen Transporter Т5.

Это очередной результат невероятной работы неравнодушных винничан из семей и друзей военнослужащих. Солидную финансовую поддержку оказали хорошие друзья и члены наблюдательного совета Фонда общины «Подольская община». Автосалон Mitsubishi осуществил покраску и техническое обслуживание машины.

Несколькими днями ранее упомянутая выше "Подольская община" передала ВСУ Renault Master, которую приобрели неравнодушные украинцы и земляки из Финляндии. Автомобиль прошел капремонт. С техобслуживанием и горючим помогла община села Соколово. Машина уже несет службу в районе Кременной.

Фонд "Подольская община" стал волонтерским хабом, где концентрируется помощь армии и переселенцам не только от местных благотворителей, но и от друзей и просто отзывчивых людей со всего мира. Фото: БФ "Подольское общество"

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Автомобиль Volkswagen Transporter Т4 уехал на усиление мобильности морских пехотинцев. Ее пригнал в Винницу сын латвийского друга «Подольского общества» Айгарса Стониса Aigars Stonis – Янис Стонис. Это его машина. Он ее отремонтировал: заменил двигатель, отдельные узлы, агрегаты и передал на нужды ВСУ. Он, как и его отец, не в первый раз откликается на призыв о помощи.

Автомобили поехали на передовую загруженные гостинцами от винничан и общин области – продуктами, средствами гигиены и домашними вкусностями: наших воинов на фронте поддерживает даже спеченный в домашней печи лепешку.