18 жовтня благодійники Вінниці передали на різні ділянки фронту автомобілі та лазневий комплекс.

Про це з різницею у кілька годин на своїй сторінці в соцмережі розповів Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб обласного центру. В першому випадку команда МКГШ приготувала захисникам лазню та автомобіль.

Мобільний банно-пральний комплекс контейнерного виконання зроблено так, що всередині наші воїни зможуть не тільки помитися, але щось випрати чи посушити свої речі.

Як правило, такі пересувні побутові комплекси встановлюються на дишлових двовісних причепах. Це дозволяє швидко пересуватися разом з передислокацією підрозділу й на місці за лічені години вводити комплекс в робочий режим.

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Банно-пральний комплекс комплектується двома генераторами й стількома ж електричними бойлерами. Бак для води також розміщено всередині. Там же встановлено дві пральні машини. Також всередині є сушарки для особистих речей військовослужбовців – одягу, взуття, що дуже важливо в сезон осінніх дощів.

"Мобільна лазня дуже необхідна, тому що ми виконуємо задачі там, де немає умов. До того ж у нас багато жінок, яким такі комплекси дуже потрібні", — пояснює військовослужбовець Валерій з частини, яка отримала таку допомогу.

У різні військові підрозділи відправлено лазню, автомобіль та різне майно. Фото: МКГШ

Була й передача автомобіля. Один з координаторів МКГШ, голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий разом з селищним головою Крижополя Володимиром Василишеном та депутат обласної ради Юрієм Василишеном передали захисникам автомобіль Hyundai Santa Fe.

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Машину для ЗСУ придбала Крижопільска громада, яка делегувала Міжрегіональному координаційному гуманітарному штабу права на передачу техніки для захисників. Це вже третій автомобіль, куплений за кошт громади для армії. Попередньо автомобіль пройшов повне сервісне обслуговування й переданий армійцям у доброму технічному стані.

"Нині завдання номер один – допомога військовим, все решта – після перемоги. Автівка поїде виконувати бойові завдання. Для бійців важлива наша підтримка. Кожен виконує своє завдання: їхнє – захист, а наше – допомога", – наголосив голова обласної ради В’ячеслав Соколовий.

Іншим траншем підрозділу повітряної розвідки, куди МКГШ вже раніше передав на передову 15 повнопривідних автівок, вручено Volkswagen Transporter Т5.

Це черговий результат неймовірної роботи небайдужих вінничан з-поміж родин та друзів військовослужбовців. Солідну фінансову підтримку надали добрі друзі та члени Наглядової ради Фонду громади «Подільська громада». Автосалон Mitsubishi здійснив фарбування та технічне обслуговування машини.

Кількома днями раніше згадана вище "Подільська громада" передала ЗСУ Renault Master, яку придбали небайдужі українці та земляки з Фінляндії. Автівка пройшла капремонт. З техобслуговуванням і пальним допомогла громада села Соколова. Машина вже несе службу в районі Кремінної.

Фонд "Подільська громада" став волонтерським хабом, де концентрується допомога армії та переселенцям не тільки від місцевих благодійників, але й від друзів та просто чуйних людей з усього світу. Фото: БФ "Подільська громада"

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Автомобіль Volkswagen Transporter Т4 поїхав на підсилення мобільності морських піхотинців. ЇЇ пригнав до Вінниці син латвійського друга «Подільської громади» Айгарса Стоніса Aigars Stonis – Яніс Стоніс. Це його власна машина. Він її відремонтував: замінив двигун, окремі вузли, агрегати й передав на потреби ЗСУ. Він, як і його батько, не вперше відгукується на заклик про допомогу.

Автомобілі поїхали на передову завантажені гостинцями від вінничан та громад області – продуктами, засобами гігієни та домашніми смаколиками: наших воїнів на фронті підтримує навіть спечений у домашній печі коржик.