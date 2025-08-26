Три десятки пікапів Musso Grand вирушає у війська

Автомобілі з нульовим пробігом надійдуть до частини ЗСУ та Національної гвардії. Про черговий транспортний транш фронтовим підрозділам йдеться на сайті Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу.

Техніка купувалася під виконання усіляких бойових завдань, починаючи укомплектування мобільних вогневих груп, перевезення особового складу, підвезення боєприпасів і закінчуючи рейдовими операціями чи евакуацією поранених в тил.

Читайте також Жителі Вінничини передали для ЗСУ корисну автотехніку

Це не перша в нинішньому році допомога. У квітні партія з 20 машин також передана до підрозділів Сили оборони.

Скриншот: Авто24

Цього разу для транспортного забезпечення придбано три десятки машин з нульовим пробігом. Це – пікапи SsangYong Musso Grand (зараз вони продаються під брендом KG Mobility). Машини витривалі й вже не раз перевірені нашими армійцями в екстремальних фронтових умовах як на передовій, так і в рейдах.

Читайте також На Вінничині підготували для фронту мобільну лазню та кілька автомобілів

З фото та відео добре видно Musso Grand третього покоління. Такі автомобілі комплектуються дизельними 2,2 літровими двигунами потужністю 181 к.с. В парі з ним йде механічна 6-ступенева коробка передач.

Скриншот: Авто24

Головною особливістю цих машин є економна витрата пального. В середньому повнопривідна 4WD Musso споживає 7,9 літра солярки на 100 кілометрів пробігу. Довжина кузова пікапа Musso Grand – 1610 мм, що на 30 см більше. ніж у короткої версії Musso.

Колона йде за секретним маршрутом. Невдовзі машини поповнять автопарки бойових підрозділів. Кому конкретно адресовано нову техніку, повідомлення ще відсутні.