19:30, 22 марта 0

Среди автовладельцев существует несколько мифов о страховании, имеющих тенденцию перерастать в рекомендации «друзей» и прочно застрять в сознании. Мы собрали наиболее распространенные и аргументированно развенчали их с помощью эксперта – директора СК «Экспресс Страхование» Татьяны Щучьевой.

Татьяна Щучьева, директор СК “Экспресс Страхование”

Миф 1. Автогражданку надо покупать самую дешевую

Все равно моя страховая компания мне не платит. Главное, чтобы полиция не оштрафовала.

Здесь сказывается украинская ментальность сэкономить на всем и отсутствие желания разбираться в вопросе страхования. Иметь полис ОСАГО – это требование законодательства, ездить без него водитель не имеет права. Но, как говорится в известной рекламе, "зачем платить больше, если разницы нет". Такой логикой пользуется большинство автовладельцев. А разница как раз есть – и достаточно принципиальная.

Дешевая автогражданка может стоить вам очень дорого в случае ДТП. За период с 2014 по 2022 год количество страховых компаний, имеющих право продавать полисы ОСАГО, сократилось почти на 30%. При этом количество исков к виновникам ДТП, чья страховая компания не в полном объеме оплатила ущерб потерпевшему лицу, существенно возросло.

В отдельных случаях – «экономия» в 500 грн на Автогражданке может привести к выплате многих тысяч гривен компенсаций. Поэтому дешевый полис – это эдакая «ловушка», от которой надо держаться подальше. «Единственный разумный вариант снизить стоимость ОСАГО – это выбрать полис с франшизами, – рекомендует Татьяна Щучьева. – Сейчас в нашей страховой компании мы предлагаем клиентам франшизы от 2000 до 3500 гривен. Это размер ущерба, который страхователь оплачивает потерпевшему лицу самостоятельно. Или не оплачивает, если не становится виновником ДТП».

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Миф 2. КАСКО – это пустая трата денег

Кто-то думает: «За 20 лет за рулем я ни разу не был виноват в ДТП, а сколько бы денег я отдал за это время, если бы покупал КАСКО?! Страховаться надо разве что тем, кто водить не умеет».

Действительно, есть водители «от бога», которые верят в свою удачу и решают воспользоваться им по полной. Ну и тем самым сэкономить деньги на КАСКО. Но если речь идет о страховых случаях, упрямая статистика говорит о другом. Вы можете быть супер-профессионалом, но риск попасть в неожиданную и неприятную ситуацию – пусть не по собственной вине – есть всегда.

В 2022 году Национальная полиция зафиксировала в Украине 22,2 тыс. ДТП. По данным СК «Экспресс Страхование» из 100% событий, случающихся с клиентами по КАСКО, до 78% приходится именно на ДТП, включая события с неустановленными другими участниками. То есть с исчезнувшими с места происшествия. Скажем, ваш автомобиль мог мирно стоять во дворе, а в него кто-нибудь въехал – и решил вас об этом не информировать. Еще 14% приходится на повреждения, связанные с так называемыми «противоправными действиями третьих лиц». Слышали о разбитых ночью окнах авто или «росписи» дверей гвоздем, или бутылках, брошенных на крышу с 20-го этажа?

Итак, полагаться на везение или нет – решать вам. Однако во время раздумий задайте себе один вопрос: «Смогу ли я найти деньги на ремонт своего автомобиля, если с ним что-нибудь случится? Особенно что-то серьезное…». Если ответ нет, лучше не рисковать и оформить договор КАСКО.

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Миф 3. Страховщики не выплатят возмещение

Страховые компании охотно попытаются «кинуть» вас при выплате по КАСКО. Всегда найдут, к чему придраться: мол, ваш полис этого случая не покрывает.

Здесь рекомендация очень проста: договор страхования КАСКО нужно читать перед его оформлением, а не когда уже что-то случилось. Даже если в договоре много страниц мелким шрифтом. К сожалению, это делают далеко не все – отсюда и возникают подобные мифы.

Надо понимать, какую территорию покрывает ваш полис, каков срок его действия, включает договор угона автомобиля и т.д. Ведь если, например, ДТП произошло в Польше, а полис действителен только в Украине, страховая действительно вправе отказать в выплате.

По словам Татьяны Щучьевой, основные четыре причины отказа в выплате по КАСКО таковы:

- предоставление ложной информации о факте и обстоятельствах страхового события;

- управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;

- “побег” с места ДТП до приезда полиции;

- повреждения автомобиля относится к исключениям или данное событие отсутствует среди страховых рисков. К примеру, это может быть повреждение обшивки салона пассажирами или животными.

Если автомобилем управлял водитель без удостоверения, страховая тоже вправе отказать в выплате. Аналогично, если в угнанном автомобиле остались ключи и/или техпаспорт. Кстати, ущерб, связанный с военными действиями, тоже относится к исключениям и не покрывается договором.

Но отказать клиентам в выплате СК "Экспресс Страхование" пришлось лишь в 2% случаях от общего количества обращений. Причем эта статистика одинакова как для 2021 года, так и для 2022-го. «Такой низкий процент отказов свидетельствует о том, что для нашей компании выплата страхового возмещения – это не проигрыш в «войне с клиентом», а обязательство, которое мы оперативно и с готовностью выполняем, имея для этого все необходимые ресурсы и отработанные процессы», – подчеркивает Татьяна Щучьева.

Заключение эксперта:

Нужно отметить, что условия договоров отличаются в каждой страховой компании. Поэтому изучать следует именно ваш личный договор с перечнем исключений, которые в него внесены. Если необходимы какие-либо разъяснения, ни в коем случае не бойтесь обратиться к экспертам. Ведь для предоставления клиенту необходимой консультационной помощи во многих компаниях действует круглосуточная линия поддержки, а у каждого клиента есть личный страховой агент. В частности, клиенты СК «Экспресс Страхование» могут рассчитывать на личную консультацию аварийного комиссара.