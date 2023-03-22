19:30, 22 березня 0

Серед автовласників існує декілька міфів про страхування, які мають тенденцію переростати у рекомендації «друзів» і міцно застрягати у свідомості. Ми зібрали найбільш поширені та аргументовано розвінчали їх за допомогою експерта – директорки СК «Експрес Страхування» Тетяни Щучьєвої.

Директорка страхової компанії «Експрес Страхування» Тетяна Щучьєва

Міф 1. Автоцивілку треба купувати найдешевшу

Все одно моя страхова компанія мені не платить. Тож головне, щоб поліція не оштрафувала.

Тут дається взнаки українська ментальність заощадити на всьому та відсутність бажання розбиратися в питанні страхування. Мати поліс ОСЦПВ – це вимога законодавства, їздити без нього водій не має права. Але, як говориться у відомій рекламі «нащо платити більше, якщо різниці немає». Такою логікою користується більшість автовласників. А різниця як раз є – і досить принципова.

Дешева Автоцивілка може коштувати вам дуже дорого у разі ДТП. За період з 2014 по 2022 рік кількість страхових компаній, які мають право продавати поліси ОСЦПВ, скоротилася майже на 30%. При цьому кількість позовів до винуватців ДТП, чия страхова компанія не в повному обсязі оплатила збитки потерпілій особі, суттєво зросла.

В окремих випадках – «економія» у 500 гривень на Автоцивілці може призвести до витрати багатьох тисяч гривень компенсацій. Тому дешевий поліс – це така собі «пастка», від якої треба триматися подалі. «Єдиний розумний варіант зменшити вартість ОСЦПВ – це обрати поліс з франшизами, – рекомендує Тетяна Щучьєва. – Наразі в нашій страховій компанії ми пропонуємо клієнтами франшизи від 2 000 до 3 500 гривень. Це розмір збитку, який страхувальник оплачує потерпілій особі самостійно. Або не оплачує, якщо не стає винуватцем ДТП».

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Міф 2. КАСКО – це марна трата грошей

Хтось думає: «За 20 років за кермом я жодного разу не був винен у ДТП, а скільки б грошей я віддав за цей час, якщо купляв би КАСКО?! Страхуватися треба, хіба що тим, хто і водити не вміє».

Дійсно, є водії «від бога», які вірять у свою вдачу і хочуть скористатися нею на повну. Ну і тим самим заощадити гроші на КАСКО. Але, якщо йдеться про страхові випадки, уперта статистика говорить про інше. Ви можете бути супер-професіоналом, але ризик потрапити у несподівану і неприємну ситуацію – хай не з власної вини – є завжди.

У 2022 році Національна поліція зафіксувала в Україні 22,2 тис. ДТП. За даними СК «Експрес Страхування» зі 100% подій, які трапляються з клієнтами по КАСКО, до 78% припадає саме на ДТП, включаючи події з невстановленими іншими учасниками. Тобто з такими, хто зникнув з місця події. Скажімо, ваш автомобіль міг мирно стояти у дворі, а в нього хтось в’їхав – і вирішив вас про це не інформувати. Ще 14% приходиться на пошкодження, пов’язані з так званими «протиправними діями третіх осіб». Чули про розбиті вночі вікна авто або «розпис» дверей цвяхом, чи пляшки, кинуті на дах з 20-го поверху?

Отже, покладатись на везіння, чи ні – вирішувати вам. Однак під час роздумів задайте собі одне питання: «Чи зможу я знайти гроші на ремонт свого автомобіля, якщо з ним щось трапиться? Особливо, щось серйозне…». Якщо відповідь «ні», краще не ризикувати й оформити договір КАСКО.

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Міф 3. Страховики не виплатять відшкодування

Страхові компанії залюбки спробують «кинути» вас при виплаті по КАСКО. Завжди знайдуть, до чого причепитися: мовляв, ваш поліс цього випадку не покриває.

Тут рекомендація дуже проста: договір страхування КАСКО треба читати перед його оформленням, а не коли вже щось трапилось. Навіть якщо в договорі багато сторінок дрібним шрифтом. На жаль, це роблять далеко не всі – звідси й виникають такі міфи. Треба розуміти, яку територію покриває ваш поліс, який строк його дії, чи включає договір викрадення автомобіля тощо. Бо якщо, наприклад, ДТП сталося у Польщі, а поліс є дійсним тільки в Україні, страхова і справді може відмовити у виплаті.

За словами Тетяни Щучьєвої, основні чотири причини відмови у виплаті по КАСКО такі:

- надання неправдивої інформації про факт та обставини страхової події;

- керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння;

- залишення місця ДТП до приїзду поліції;

- віднесення пошкоджень автомобіля до виключень або відсутність даної події серед страхових ризиків. Наприклад, це може бути пошкодження обшивки салону пасажирами або тваринами.

Якщо автомобілем керував водій без посвідчення, страхова теж має право відмовити у виплаті. Аналогічно, якщо у викраденому автомобілі залишилися ключі та/або техпаспорт. До речі, збитки, пов’язані з військовими діями, теж належать до виключень і не покриваються договором.

Але відмовити клієнтам у виплаті СК «Експрес Страхування» довелося лише у 2% випадках від загальної кількості звернень. Причому ця статистика однакова як для 2021 року, так і для 2022-го. «Такий низький відсоток відмов свідчить про те, що для нашої компанії виплата страхового відшкодування – це не програш у «війні з клієнтом», а зобов’язання, яке ми оперативно і з готовністю виконуємо, маючи для цього всі необхідні ресурси й відпрацьовані процеси», – підкреслює Тетяна Щучьєва.

Висновок експерта:

Слід зазначити, що умови договорів відрізняються у кожній страховій компанії. Тому, вивчати варто саме ваш особистий договір з переліком виключень, які до нього внесені. Якщо необхідні якісь роз’яснення, в жодному разі не бійтесь звернутись до експертів. Адже для надання клієнту необхідної консультаційної допомоги в багатьох компаніях діє цілодобова лінія підтримки, а у кожного клієнта є особистий страховий агент. Зокрема, клієнти СК «Експрес Страхування» можуть розраховувати на особисту консультацію аварійного комісара.