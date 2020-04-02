Hyundai Palisade N, Nexo N и Prophecy N были созданы дизайнерами марки только ради смеха, но мы верим, что они имеют право на жизнь.

На официальной странице Hyundai в Instagram появились три сообщения, которые чрезвычайно взволновали поклонников марки – на них представлены спортивные версии двух актуальных моделей и одной перспективной. Оказалось, что это лишь первоапрельская шутка.

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Как известно, “в каждой шутке есть доля правды” и не исключено, что спортивное подразделение южнокорейского производителя работает хотя бы над одним из таких автомобилей. А почему бы и нет. Практически вся линейка Mercedes имеет версии от AMG, у BMW есть исполнение M спорткупе, хэтчбеков, универсала и больших кроссоверов, то почему бы и Hyundai не добавить спорта и роскоши своим большим внедорожникам?

Сейчас N-серия представлена хэтчбеком Veloster и моделью i30 N в кузовах хэтчбек и фестбек. Наборы фирменных N-аксессуаров доступны для большего количества моделей, однако они не обеспечивают улучшения характеристик.

Если бы Hyundai все же решила выпускать Palisade N, то, скорее всего, заменила бы оригинальный 3,8-литровый V6 с отдачей в 291 л.с. на более производительный агрегат, возможно, 5-литровый V8 серии Tau мощностью в 420 сил. Такой агрегат позволил бы корейскому внедорожнику иметь действительно спортивную динамику (на уровне 6-6,5 секунд до 100 км/ч) и составить достойную конкуренцию высокопроизводительным немецким соперникам.

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