Hyundai Palisade N, Nexo N та Prophecy N були створені дизайнерами марки лише заради сміху, але ми віримо, що вони мають право на життя.

На офіційній сторінці Hyundai в Instagram з’явились три дописи, які надзвичайно схвилювали шанувальників марки – на них представлені спортивні версії двох актуальних моделей та однієї перспективної. Виявилось, що це лиш першоквітневий жарт.

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Як відомо, “у кожному жарті є частка правди” і не виключено, що спортивний підрозділ південнокорейського виробника працює хоча б над одним з таких автомобілів. А чом би й ні. Практично вся лінійка Mercedes має версії від AMG, у BMW є виконання M спорткупе, хетчбеків, універсалі і великих кросоверів, то чому б і Hyundai не додати спорту і розкоші своєму своєму найбільшому позашляховику?



Наразі N-серія представлена хетчбеком Veloster та моделлю i30 N в кузовах хетчбек та фестбек. Набори фірмових N-аксесуарів доступні для більшої кількості моделей, однак вони не забезпечують покращення характеристик.



Якби Hyundai все ж вирішила будувати Palisade N, то скоріш за все, замінила б оригінальний 3,8-літровий V6 з віддачею у 291 к.с. на більш продуктивний агрегат, можливо, 5-літровий V8 серії Tau потужністю у 420 сил. Такий агрегат дозволив би корейському позашляховику мати справді спортивну динаміку (на рівні 6-6,5 секунд до 100 км/год) і скласти гідну конкуренцію високопродуктивним німецьким суперникам.

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