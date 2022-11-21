В сознании многих водителей туман – всего лишь досадная мелочь, мешающая ехать по-настоящему быстро. И тем не менее, именно быстро большинство из нас и едет: пусть не так, как при хорошей видимости, но достаточно, чтобы последствия вероятного ДТП оказались самыми тяжелыми. Уже не впервые "Авто 24" рассказывает, чего нельзя делать в туманную погоду.

Почему-то так повелось, что туман, в отличие от, скажем, гололеда или ливня, не считается реальной опасностью, из-за которой стоит отсрочить поездку. Этому есть объяснение, которое, однако, не уменьшает угроз, несомых водителю мутными волнами тумана.

Чаще туман выпадает в утренние часы и исчезает после восхода солнца. Поэтому иногда есть смысл отложить поездку на несколько часов, чтобы не подвергаться не опасности.

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Оказавшись – вдруг или постепенно – в сером молоке, многие водители ведут себя настолько неправильно, что просто чудом их поездка завершается благополучно.

Высокая скорость

Движение в тумане имеет одну важную в психологическом плане особенность – отсутствие ощущения опасности. Угрожающих факторов практически нет, белая пелена, хотя и скрывает ландшафты, выглядит почти празднично. Ничто не мешает машине двигаться вперед и постепенно для водителя наступает успокаивающая обстановка, он незаметно ускоряется.

Между тем такое ощущение очень обманчиво. Ведь когда вдруг на дороге возникнет препятствие, времени (т.е. дистанции) для остановки или маневра уже не хватит. Картина усугубляется тем, что туман автоматически означает, что поверхность дороги будет мокрой – то есть тормозной путь будет больше обычного.

В туман в плотном потоке на оборудованной трассе легче держать направление, но больше риск попасть в аварию-”паровозик”, когда несколько машин догоняют друг друга.

Грубо говоря, на каждый километр скорости нужно иметь один метр тормозного пути. То есть когда вы несетесь в тумане на, скажем, "ограниченных" вами самими же 80 км/ч, вы должны увидеть опасность и начать торможение за 80 метров до нее. Но далеко не каждый туман дает такую возможность.

Неправильное использование света

На автомобиле в туманную погоду должны светиться ближний свет фар и задние габаритные огни. Принципиальный момент здесь – это нужно не только для того, чтобы водитель лучше видел дорогу. Важно, чтобы другие водители хорошо видели вашу машину, то есть ее нужно обозначить на дороге. Поэтому даже днем, когда фары не освещают дорогу, их нужно включать. Противотуманные фары ночью освещают дорогу лучше, чем ближний свет – благодаря низкому расположению. Днем их миссия в первую очередь обозначение машины на дороге.

Противотуманки имеют большую эффективность за счет того, что установлены низко и светят под слой тумана, который оставляет чистым воздух над самой землей.

В очень густой туман можно включить задний противотуманный фонарь, но помните, что он может ослеплять едущего сзади водителя. Также имейте в виду, что дальний свет фар и днем и ночью мешает водителю видеть дорогу: лучи подсвечивают микрокапли воды, которые создают перед лобовым стеклом непроницаемую белую стену. Чтобы подобный эффект не создавал ближний свет, фары можно принудительно опустить корректором.

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Неправильная остановка

Большая часть аварий в туманные дни – наезд на полном ходу на транспорт, оставленный либо на проезжей части, либо слишком близко к ней на обочине. Старайтесь останавливаться в стороне от дороги. Особая опасность в том, что при плохой видимости другие водители могут не очень точно держаться на асфальте и "прихватывать" обочину или ехать слишком близко к ней. Если пришлось стоять на обочине или самой проезжей части, нужно включить аварийку и обязатьельно выставить знак аварийной остановки.

Если видимость, скажем, 50 метров, соответственно, и скорость надо держать не более 50 км/ч. Иначе не будет времени на маневр для объезда препятствия на дороге.

Рекомендация Авто 24

Плотность тумана может постоянно меняться, и очень важно соответственно корректировать свою скорость. Для этого можно время от времени фиксировать появление из тумана определенных объектов впереди вашей машины, и засекать расстояние до них – по одометру или на глаз. И не поддавайтесь своего рода массовому психозу, когда все машины на трассе едут в густом тумане слишком быстро, и вам кажется, что вы должны делать то же самое. Имейте в виду – именно в тумане встречаются самые большие в мире аварии-“паровозики”.

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