У свідомості багатьох водіїв туман – всього лише прикра дрібниця, яка заважає їхати по-справжньому швидко. І тим не менш, саме швидко більшість з нас і їде: хай не так, як при гарній видимості, але достатньо, щоб наслідки можливого ДТП виявилися найтяжчими.

Чомусь так повелося, що туман, на відміну від, скажімо, ожеледі або зливи, не вважається реальною небезпекою, через яку варто відстрочити поїздку. Цьому є пояснення, яке, проте, не зменшують загроз, що несуть водієві каламутні хвилі туману.

Найчастіше туман випадає у ранкові години і зникає після сходу сонця. Тож іноді є сенс відкласти поїздку на кілька годин, щоб не наражатися не небезпеку.

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Опинившись – раптом або поступово – у сірому молоці, багато хто з водіїв поводиться настільки неправильно, що просто дивом їхня поїздка завершується благополучно.

Зависока швидкість

Рух у тумані має одну важливу у психологічному плані особливість – відcутність відчуття небезпеки. Загрозливих чинників практично немає, біла пелена, хоча і приховує ландшафти, має майже святковий вигляд. Ніщо не заважає машині рухатися вперед, і поступово для водія настає заспокійлива обстановка, він поволі прискорюється.

Між тим, таке відчуття дуже оманливе. Адже коли раптом на дорозі виникне перешкода, часу (тобто дистанції) для зупинки або маневру вже не вистачить. Картина погіршується тим, що туман автоматично означає, що поверхня дороги буде мокрою – тобто гальмівний шлях буде більше звичайного.

В туман у щільному потоці на обладнаній трасі легше тримати напрямок, але більше ризик потрапити в аварію-“паровозик”, коли кілька машин наздоганяють одна одну.

Дуже грубо кажучи, на кожен кілометр швидкості треба мати один метр гальмівного шляху. Тобто коли ви несетесь у тумані на, скажімо, “обмежених” вами самими ж 80 км/год, ви повинні побачити небезпеку і почати гальмування за 80 метрів до неї. Але далеко не кожен туман дає таку змогу.

Неправильне використання світла

На автомобілі у туманну погоду мають світитися ближнє світло фар та задні габаритні вогні. Принциповий момент тут – це потрібно не лише для того, щоб водій краще бачив дорогу. Важливо, щоб інші водії добре бачили вашу машину, тобто її треба позначити на дорозі. Тому навіть удень, коли фари не освітлюють дорогу, їх треба вмикати. Протитуманні фари вночі освітлюють дорогу краще, ніж ближнє світло – завдяки низькому розташуванню. Вдень їхня місія у першу чергу – позначення машини на дорозі.

“Протитуманки” мають більшу ефективність за рахунок того, що встановлені низько і світять під шар туману, який залишає чистим повітря над самою землею.

У дуже густий туман можна увімкнути задній протитуманний ліхтар, але пам’ятайте, що він може засліплювати водія машини, що їде позаду. Також майте на увазі, що дальнє світло фар і вдень, і вночі заважає водієві бачити дорогу: промені підсвічують мікрокраплини води, які створюють перед лобовим склом білу стіну. Щоб подібного ефекту не створювало ближнє світло, фари можна примусово опустити коректором.

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Неправильна зупинка

Велика частина аварій у туманні дні – наїзд на повному ходу на транспорт, залишений або на проїзній частині, або на узбіччі надто близько до неї. Намагайтеся зупинятися в стороні від дороги. Особлива небезпека у тому, що за поганої видимості інші водії можуть не дуже точно триматися на асфальті і “прихоплювати” узбіччя або їхати надто близько до нього. Якщо ж довелося стояти на узбіччі або самій проїзній частині, треба увімкнути аварійку та виставити знак аварійної зупинки.

Якщо видимість, скажімо, 50 метрів, відповідно і швидкість треба тримати не більше 50 км/год. Інакше не буде часу на маневр у випадку перешкоди на дорозі.

Рекомендація Авто 24

Щільність туману може весь час змінюватися, і дуже важливо відповідно корегувати свою швидкість. Для цього можна час від часу фіксувати появу з туману певних об’єктів попереду вашої машини, і “засікати” відстань до них – за одометром або “на око”. І не піддавайтеся масовому психозу, коли усі машини на трасі їдуть у густому тумані надто швидко, і вам здається, що ви повинні робити те саме. Майте на увазі – саме у тумані трапляються найбільші у світі аварії-“паровозики”.

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