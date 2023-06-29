Британский производитель мотоциклов Triumph Motorcycles наконец-то дал в Лондоне обещанную мировую премьеру двух новых байков, разработанных в альянсе с индийским партнером Bajaj и изготовленных на его производственных мощностях.

На премьерный подиум в Лондоне альянс выкатил Speed 400 и Scrambler 400 X, которым предстоит пройти церемониал торжеств в Индии через неделю.

Если Speed 400 более дорожная модель с шармом современного родстера, то Scrambler 400 X готовился для езды по пересеченной местности.

В движение оба мотоцикла приводит одноцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением объемом 398 куб. см, развивающий мощность 39,5 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач, которая оснащена сцеплением с усилителем крутящего момента.

Читайте также Triumph выпустил мотоциклы из "Бондианы"

Мотоциклы с электронным управлением получили большую аналоговую приборную панель и встроенный ЖК-экран. Также есть стандартный контроль тяги, который можно переключать.

С презентационного видеосюжета Triumph Motorcycles о новых мотоциклах

Scrambler 400 X отличается более длинной колесной базой, увеличенным ходом подвески на 150 мм, большим 19-дюймовым передним колесом и широким рулем. Speed 400 повторяет черты современного классического родстера.

Читайте также О мотоциклах нынешним летом



Есть отличие и в массе. Scrambler 400 X имеет более длинный маятник, он немного длиннее, выше, шире и весит 179 кг, что на 9 кг больше, чем у Speed 400.