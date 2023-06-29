Британський виробник мотоциклів Triumph Motorcycles нарешті дав у Лондоні обіцяну світову прем’єру двох нових байків, розроблених у альянсі з індійським партнером Bajaj і виготовлених на його виробничих потужностях.

На прем’єрний подіум у Лондоні альянс викотив Speed 400 та Scrambler 400 X, яким ще належить пройти церемоніал торжеств через тиждень у Індії.

Якщо Speed 400 більш дорожня модель із шармом сучасного родстера, то Scrambler 400 X готувався для їзди пересіченою місцевістю.

В рух обидва мотоцикли приводить одноциліндровий двигун з рідинним охолодженням об'ємом 398 куб. см, що розвиває потужність 39,5 к.с. Двигун працює у парі з 6-ступінчастою коробкою передач, яка оснащена зчепленням з підсилювачем крутного моменту.

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Мотоцикли з електронним керуванням отримали велику аналогову панель приладів і вбудований РК-екран. Також є стандартний контроль тяги, який можна перемикати.

З презентаційного відеосюжета Triumph Motorcycles про нові байки

Scrambler 400 X відрізняється більш довгою колісною базою, збільшеним ходом підвіски на 150 мм, великим 19-дюймовим переднім колесом та широким кермом. А Speed 400 повторює риси сучасного класичного родстера.

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Є відмінність і у масі. Scrambler 400 X має більш довгий маятник, він трохи довший, вищий, ширший і важить 179 кг, що на 9 кг більше, ніж у Speed 400.