Triumph показал Tiger Sport 800 2025 модельного года

Новичок Sport 800 стоит на шаг впереди Tiger Sport 660, хотя визуально на него очень похож. Передний обтекатель, переднее крыло и крышки топливного бака почти идентичны, за исключением большой графики 800. О таком сравнении вспомнил motorcycle.com.

Несмотря на сходство, новый Tiger Sport 800 имеет более чем на 40 процентов больше мощности, в результате чего может стать одним из самых привлекательных приключенческих мотоциклов в ассортименте компании. Самым заметным визуальным отличием является то, что 800-й имеет больший кожух радиатора.

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Он также получил новую выхлопную систему с единственным глушителем, расположенным позади подножек пассажира, вместо более грубого глушителя 660, который выступает под изгибом маятника.

Tiger Sport 800 получил рядный двигатель объемом 798 куб. см максимальной мощностью 113 л.с. Двигатель сочетается с шестиступенчатой коробкой передач со скользящим вспомогательным сцеплением, а также быстрым переключением передач для безмуфтового переключения на повышенную передачу.

Фото: Triumph

Tiger Sport 800 является более спортивной моделью, ориентированной на дорогу, но существует отличная от нуля вероятность того, что некоторые потребители могут спутать ее с аналогичным названием Tiger 850 Sport.

Tiger Sport 800 предлагает три режима езды: Sport, Road и Rain. Каждый режим работает в сочетании с шестиосевой системой ABS на поворотах с поддержкой IMU и системами контроля тяги.

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Стоит стандартный круиз-контроль, а электронные настройки представлены на небольшом цветном TFT-экране, интегрированном с ЖК-дисплеем. Стандартная система подключения My Triumph Connectivity System предлагает пошаговую навигацию, телефонные звонки и музыку через Bluetooth-соединение со смартфоном.

Triumph обещает отправить первые машины своим дилерам уже в марте и декларирует низкую стоимость мотоцикла на уровне 12 495 долларов США.