Triumph показав Tiger Sport 800 2025 модельного року

Новачок Sport 800 стоїть на крок попереду Tiger Sport 660, хоча візуально на нього дуже схожий. Передній обтічник, переднє крило та кришки паливного бака майже ідентичні, за винятком великої графіки 800. Про таке порівняння згадав motorcycle.com.

Попри схожість, новий Tiger Sport 800 має більш ніж на 40 відсотків більше потужності, в результаті чого може стати одним із найпривабливіших пригодницьких мотоциклів у асортименті компанії. Найпомітнішою візуальною відмінністю є те, що 800-й має більший кожух радіатора.

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Він також отримав нову вихлопну систему з єдиним глушником, розташованим позаду підніжок пасажира, замість грубішого глушника 660, який виступає під вигином маятника.

Tiger Sport 800 отримав рядний двигун об’ємом 798 куб. см максимальною потужністю 113 к.с. Двигун поєднується з шестиступеневою коробкою передач із ковзним допоміжним зчепленням, а також швидким перемиканням передач для безмуфтового перемикання на підвищену передачу.

Фото: Triumph

Tiger Sport 800 є більш спортивною моделлю, орієнтованою на дорогу, але існує відмінна від нуля ймовірність того, що деякі споживачі можуть сплутати її з аналогічною назвою Tiger 850 Sport.

Tiger Sport 800 пропонує три режими їзди: Sport, Road і Rain. Кожен режим працює в поєднанні з шестиосьовою системою ABS на поворотах із підтримкою IMU та системами контролю тяги.

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Стоїть стандартний круїз-контроль, а електронні налаштування представлені на невеликому кольоровому TFT-екрані, інтегрованому з РК-дисплеєм. Стандартна система підключення My Triumph Connectivity System пропонує покрокову навігацію, телефонні дзвінки та музику через Bluetooth-з’єднання зі смартфоном.

Triumph обіцяє відправити перші машини своїм дилерам уже в березні і декларує низьку вартість мотоцикла на рівні 12 495 доларів США.