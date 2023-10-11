Самодельная САУ с названием "Оксана" сделана из старого грузовика Tatra и еще более древней зенитной пушки КС-19 калибра 100-мм.

241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ показала кадры по учениям, где они используют интересную самоходную артиллерийскую установку.

Она создана на платформе старого грузовика Tatra и зенитной пушки КС-19 калибра 100-мм, которая была принята на вооружение еще в конце 1940-х годов и прошла войну в Корее и Вьетнаме.

Также интересно инфраструктуру Киевщины будут защищать новенькие пикапы с пулеметами в кузове

Самоходные установки с пулеметами или противотанковыми пушками на базе пикапов уже стали обычным явлением в российско-украинской войне. Однако установка на грузовик артиллерийской системы пока редкость.

Платформой стала Tatra 815, выпускавшаяся чешским производителем с 1983 года. Здесь использован 8-осный вариант, который в гражданской жизни, скорее всего, был строительным самосвалом.

Зенитная пушка КС-19 имеет темп стрельбы до 15 выстрелов/мин, дальность ведения огня – до 20 км по наземным целям, по воздушным целям – на высоту до 15 км.

Интересно, что один из вариантов украинской серийной САУ "Богдана" тоже использует платформу Tatra.