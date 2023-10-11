Саморобну САУ з назвою "Оксана" зроблено зі старої вантажівки Tatra та ще більш древньої зенітної гармати КС-19 калібру 100-мм.

241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ показала кадри з навчань, де вони використовують цікаву самохідну артилерійську установку.

Вона створена на платформі старої вантажівки Tatra та зенітної гармати КС-19 калібру 100-мм, яка була прийнята на озброєння ще наприкінці 1940-х років, та пройшла війну у Кореї та В’єтнамі.

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Самохідні установки з кулеметами чи протитанковими гарматами на базі пікапів вже стали звичним явищем у російсько-українській війні. Однак встановлення на вантажівку артилерійської системи поки що рідкість.

Платформою стала Tatra 815, яка випускалась чеським виробником з 1983 року. Тут використаний 8-вісний варіант, який у цивільному житті, швидше за все, був будівельним самоскидом.

Зенітна гармата КС-19 мають темп стрільби до 15 пострілів/хв, дальність ведення вогню – до 20 км по наземним цілям, по повітряним цілям – на висоту до 15 км.

Цікаво, що один з варіантів української серійної САУ “Богдана” теж використовує платформу Tatra.