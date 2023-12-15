Турецкая марка TOGG готовит электрический седан. Батарейная четырехдверка станет серийной в 2024 году.

Вскоре на рынке появится "народный" турецкий электрический седан. Компания TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, или Турецкая автомобильная инициативная группа) еще в 2021 году запатентовала дизайн электрического седана, а в 2022-м в рамках выставки потребительской электроники СES он дебютировал в статусе концепта.

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Теперь же объявлены сроки начала производства серийной модели: она станет на конвейер в конце 2024 года, а в продажу поступит в 2025-м. Мы собрали все, что известно о готовящейся батарейной четырехдверке,.

Шоу-кар 2022 года официально именовался Transition, однако в самом TOGG его называли в том числе Smart Device, что буквально переводится как "умное устройство". У прототипа были двери дверей без средних стоек, а в салоне - множество экранов, включая единую консоль почти на всю ширину передней панели. Заявлялся даже автопилот (какого уровня не уточнялось). Шоу-кар демонстрировал новую фирменную стилистику марки, над которой работало итальянское ателье Pininfarina. Можно предположить, что серийный вариант будет мало отличаться от концепта.

Как пишет издание Dunya.com, на сегодняшний день в Турции насчитывается более 15 тысяч автомобилей TOGG, а в следующем году компания намерена увеличить объемы производства втрое. Пока что модельный ряд состоит из единственного электрического кроссовера T10X , первым владельцем которого стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В основе T10X лежит разработанная с нуля платформа, и на выбор предложены две версии – передне- и полноприводная. В первом случае электрокару приводит в движение 200-сильный мотор, во втором - двухмоторная установка на 400 сил. Видимо, одну из этих установок (а может, и обе), получит и седан.

В начале декабря этого года у TOGG появился конкурент в лице турецкой марки Amperino, которая тоже производит электромобили, хоть и в другом сегменте. Первенец бренда получил название C-100 - это трехместный электрокар, который относится к классу L7 (тяжелые квадрициклы).