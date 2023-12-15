Турецька марка TOGG готує електричний седан. Батарейна чотиридверка стане серійною у 2024 році.

Незабаром на ринку з'явиться "народний" турецький електричний седан. Компанія TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, або Турецька автомобільна ініціативна група) ще 2021 року запатентувала дизайн електричного седана, а 2022-го в рамках виставки споживчої електроніки СES він дебютував у статусі концепту.

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Тепер же оголошено терміни початку виробництва серійної моделі: вона стане на конвеєр наприкінці 2024 року, а в продаж надійде 2025-го. Ми зібрали все, що відомо про батарейну чотиридверку, що готується.

Шоу-кар 2022 року офіційно іменувався Transition, однак у самому TOGG його називали в тому числі Smart Device, що буквально перекладається як «розумний пристрій». У прототипу були двері дверей без середніх стійок, а в салоні — безліч екранів, включаючи єдину консоль майже на всю ширину передньої панелі. Заявлявся навіть автопілот (якого рівня не уточнювалося). Шоу-кар демонстрував нову фірмову стилістику марки, над якою працювало італійське ательє Pininfarina. Можна припустити, що серійний варіант мало відрізнятиметься від концепту.

Як пише видання Dunya.com, на сьогодні у Туреччині налічується понад 15 тисяч автомобілів TOGG, а наступного року компанія має намір збільшити обсяги виробництва втричі. Поки що модельний ряд складається з єдиного електричного кросовера T10X, першим власником якого став президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

В основі T10X лежить розроблена з нуля платформа, і на вибір запропоновані дві версії – передньо- та повнопривідна. У першому випадку електрокару надає рух 200-сильний мотор, у другому — двомоторна установка на 400 сил. Мабуть, одну з цих установок (а може, і обидві), отримає і седан.

На початку грудня цього року у TOGG з'явився конкурент в особі турецької марки Amperino, яка теж виробляє електромобілі, хоч і в іншому сегменті. Первінець бренду отримав назву C-100 - це тримісний електрокар, який відноситься до класу L7 (важкі квадроцикли).