Новая модификация турецкого тактического бронетранспортера Ejder Yalçin 4×4 будет представлена на XIV военно-промышленной выставке IDEF-2019, которая пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на компанию Nurol Makina ve Sanayi AŞ, которая разрабатывает различные модификации БТР на базе Ejder Yalçin 4×4, в частности бронированную машину скорой помощи.

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"Мы реализовали заказчикам более 500 бронетранспортеров. Сейчас ведутся переговоры о поставках еще почти 500 таких машин ... БТР Ejder Yalçın продаются в 10 стран, ведутся переговоры и с другими государствами", – рассказал генеральный директор компании Анил Карел.

По его словам, предприятие выполнило заказ на реализацию за границу пяти различных модификаций БТР.

По данным производителя, Ejder Yalçın успешно прошел испытания на территориях с разным рельефом в Турции, в пустыне Сахара, в степях Центральной Азии, а также в странах со сложным горным рельефом.

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