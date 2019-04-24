Нова модифікація турецького тактичного бронетранспортера Ejder Yalçin 4×4 буде представлена на XIV військово-промисловій виставці IDEF-2019, яка проходитиме в Стамбулі з 30 квітня до 3 травня.

Про це повідомляє Anadolu із посиланням на компанію Nurol Makina ve Sanayi AŞ, яка розробляє різні модифікації БТР на базі Ejder Yalçin 4×4, зокрема броньовану машину швидкої допомоги.

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"Ми реалізували замовникам понад 500 бронетранспортерів. Зараз тривають переговори про постачання ще майже 500 таких машин… БТР Ejder Yalçın продаються до 10 країн, ведуться переговори і з іншими державами", – розповів генеральний директор компанії Анил Карел.

За його словами, підприємство виконало замовлення на реалізацію за кордон п’яти різних модифікацій БТР.

За даними виробника, Ejder Yalçın успішно пройшов випробування на територіях із різним рельєфом у Туреччині, в пустелі Сахара, у степах Центральної Азії, а також у країнах зі складним гірським рельєфом.

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