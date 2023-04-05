Новое дорожное сооружение будет способно пропускать тяжелые грузовики.

Агентство восстановления работает над строительством временного моста на дороге в Румынию в Черновицкой области.

Об этом сообщил глава Агентства Мустафа Наем. Мост расположен на стратегически важном участке автодороге Т-26-07 "Кицмань - Сторожинец - Глубокая - Опришены" с подъездом к пункту пропуска "Вадул-Сирет" в селе Глиница Черновицкого района.

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“Из сборных металлических конструкций, которые Агентство восстановления получило от Норвегии, здесь будет построен 120-метровый мост через горную реку Прут. Делаем переправу типа acrow/bailey, которая подходит для передвижения грузовиков”, – пишет Мустафа Наем.

В настоящее время продолжаются подготовительные работы - подрядчик устраивает подъездные пути к временному зданию. На объект привезли 100-тонный кран для буронабивных свай. Начинается этап строительства опор временного моста.





Восстановление этого моста важно потому, что улучшение логистики из Украины в страны ЕС в условиях блокирования морской торговли ускорит товарооборот и скорость доставки помощи от союзников.

Установка временного моста в Глинице решает ряд проблем. Прежде всего – разгрузит международную трассу в пункт пропуска на украинско-румынской границе "Порубно-Сирет" и откроет короткий путь к МАПП "Красноильск – Вековую де Сус", ведь аварийный мост через горную реку Прут был демонтирован в конце 2021 года и с тех пор транспорт идет в объезд. Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины ремонт сооружения пришлось приостановить.

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Кроме того, с помощью временного моста возобновляется сообщение между населенными пунктами Черновицкой области. Из-за особенностей ландшафта и русла Прута даже самый короткий объездной путь в Глиницу составляет несколько десятков километров.

Для того чтобы временная переправа могла как можно быстрее заработать, решено использовать переданные норвежскими партнерами временные металлические конструкции. Они монтируются максимально быстро, как конструктор, без использования специальной мостовой техники.

Всего Норвегия передала 10 временных мостовых конструкций. Первая партия прибыла в Украину 11 января. После изучения тонкостей монтажа конструкций Агентство восстановления распределило мосты на участки государственных дорог, где срочно нужно улучшить проезд.

За время полномасштабного вторжения Государственное агентство восстановления постоянно ремонтирует пограничные дороги с Польшей, Молдовой, Словакией и Румынией. В частности, в Черновицкой области в 2022 году вместе с запуском пункта пропуска "Красноильск - Викову де Сус", который стал первым построенным "с нуля" за последние 25 лет КПП, стартовал ремонт дороги Т-26-08 на участке от Сторожинца до границы. В настоящее время на дороге проводятся финишные работы, идет подготовка к обслуживанию пункта пропуска грузового транспорта с товаром.