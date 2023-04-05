Нова дорожня споруда буде здатна пропускати важкі вантажівки.

Агентство відновлення працює над зведенням тимчасового мосту на дорозі до Румунії у Чернівецькій області.

Про це повідомив глава Агенства Мустафа Наєм. Міст розташований на стратегічно важливому автошляху Т-26-07 “Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени” з під'їздом до пункту пропуску “Вадул-Сірет” у селі Глиниця Чернівецького району.

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“Зі збірних металевих конструкцій, які Агентство відновлення отримало від Норвегії, тут буде скомбіновано 120-метровий міст через гірську річку Прут. Робимо переправу типу acrow/bailey, яка підходить для пересування вантажівок”, – пише Мустафа Наєм.

Наразі тривають підготовчі роботи - підрядник влаштовує під'їзні шляхи до тимчасової споруди. На об'єкт привезли 100-тонний кран для влаштування буронабивних паль. Розпочинається етап будівництва опор тимчасового мосту.





Відновлення цього моста важливо тому, що поліпшення логістики з України в країни ЄС в умовах блокування морської торгівлі пришвидшить товарообіг України та швидкість доставки допомоги від союзників.

Встановлення тимчасового мосту у Глиниці вирішує низку проблем. Передусім – розвантажить міжнародну трасу до пункту пропуску на україно-румунському кордоні “Порубне-Сірет” та відкриє короткий шлях до МАПП "Красноїльськ - Вікову де Сус" адже аварійний міст через гірську річку Прут було демонтовано наприкінці 2021 року і відтоді транспорт до кордону змушений рухатися в об’їзд. Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України ремонт споруди довелося призупинити.

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Крім цього, за допомогою тимчасового мосту відновлюється сполучення між населеними пунктами Чернівецької області. Через особливості ландшафту та річища Пруту навіть найкоротший об’їзний шлях до Глиниці становить кілька десятків кілометрів.

Для того, щоб тимчасова переправа могла якомога швидше запрацювати, вирішено використати передані норвезькими партнерами тимчасові металеві конструкції. Вони монтуються максимально швидко, наче конструктор, без використання спеціальної мостової техніки.

Усього Норвегія передала 10 тимчасових мостових конструкцій. Перша партія прибула в Україну 11 січня. Після вивчення тонкощів монтажу конструкцій, Агентство відновлення розподілило мости на ділянки державних доріг, де терміново потрібно поліпшити проїзд.

За час повномасштабного вторгнення Державне агентство відновлення постійно ремонтує прикордонні дороги з Польщею, Молдовою, Словаччиною та Румунією. Зокрема, у Чернівецькій області 2022 року разом з запуском пункту пропуску “Красноїльськ – Вікову де Сус”, який став першим збудованим “з нуля” за останні 25 років КПП, стартував ремонт дороги Т-26-08 на ділянці від Сторожинця до кордону. Зараз на дорозі проводяться фінішні роботи, йде підготовка до обслуговування пунктом пропуску вантажного транспорту з товаром.