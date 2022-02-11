Владелица Мерседеса насобирала штрафов на 25 тысяч гривен. За это исполнительная служба изъяла у нее автомобиль.

Сегодня государственным исполнителем Днепровского ГИС Киева был изъят автомобиль марки Mercedes-Benz, S 500.

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На исполнении в отделе находится исполнительное производство по принудительному исполнению 23 исполнительных документов об удержании штрафов за нарушение ПДД. Общая сумма штрафов составляет более 25 тысяч гривен.

Наибольшее превышение скорости, выписанное на владелицу данного авто – 136 км/ч, при разрешенной скорости – 50 км/ч.

За данное правонарушение вынесено постановление о штрафе на 1 700 грн. В связи с неуплатой штрафа в 15-дневный срок, штраф предъявлен к исполнению в ГИС в двойном размере.

Напомним, что механизм наложения штрафов с камер на владельца авто (который может даже не иметь водительского удостоверения), а не на совершающего правонарушения водителя имеет явные признаки неконституционности. Конституционный Суд Украины уже более полутора лет занимается рассмотрением данного вопроса. За последний год камеры автофиксации вытянули из карманов украинцев более миллиарда гривен. Аварийность за 11 месяцев в прошлом году увеличилась на 13,8%.