Власниця Мерседесу назбирала штрафів на 25 тисяч гривень. За це виконавча служба вилучила у неї автомобіль.

Сьогодні державним виконавцем Дніпровського ДВС міста Києва було вилучено автомобіль марки Mercedes-Benz, S 500.

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На виконанні у відділі перебуває зведене виконавче провадження з примусового виконання 23 виконавчих документів про стягнення штрафів за порушення правил дорожнього руху. Загальна сума штрафів складає понад 25 тисяч гривень.

Найбільше перевищення швидкості, виписане на власницю даного авто - 136 км/год, при дозволеній швидкості - 50 км/год

За дане правопорушення винесено постанову про стягнення штрафу на 1 700 грн. У зв’язку з несплатою штрафу в 15-ти денний термін, штраф пред’явлено до виконання в ДВС у подвійному розмірі.

Нагадаємо, що механізм накладення штрафів з камер на власника авто (якій може навіть не мати водійського посвідчення), а не на водія який здійснює правопорушення, має явні ознаки неконституційності. Конституційний Суд України вже понад півтора року займається розглядом даного питання. За останній рік камери автофіксації витягли з кишень українців понад мільярд гривень. аварійність за 11 місяців минулого року збільшилась на 13,8%.