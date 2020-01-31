На рассмотрение властей штата Вермонт вынесено предложение легализовать шесть специальных символов для размещения на автономерах.

Законодатели в Вермонте дискутируют, стоит ли разрешать автомобилистам использовать "смайлики" на номерных знаках. Какие "эмоциональные лица" могут появиться на "бляхах" – пока не ясно.

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Представительница инициативной группы авторов законопроекта Ребекка Уайт сообщила, что на рассмотрение местного правительства вынесено соответствующее предложение. Речь идет о шести предварительно утвержденных емоджи, к сожалению Уайт не раскрыла, какие именно из них подразумевает ☹️

Если законопроект станет законом, скорее всего, штат будет взимать с водителей плату 💰за особые номерные знаки. Подобный закон уже работает в австралийском штате Квинсленд, где водители могут использовать один из пяти официально разрешенных емоджи, заплатив за номер около 500 австралийских долларов. А владельцам авто в Калифорнии легально можно использовать в персональных номерных знаках символы "сердце", "звезда" или "рука".

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