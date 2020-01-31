На розгляд влади штату Вермонт винесено пропозицію легалізувати шість спеціальних символів для розміщення на автономерах.

Законодавці у Вермонті дискутують, чи варто дозволяти автомобілістам використовувати “смайлики” на номерних знаках. Які саме “емоційні обличчя” можуть з’явитись на “бляхах” – поки не ясно.

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Представниця ініціативної групи авторів законопроекту Ребека Вайт повідомила, що на розгляд місцевого уряду винесена відповідна пропозиція. Мова йде про шість попередньо затверджених емоджі, нажаль Вайт не розкрила, які саме з них має на увазі ☹️

Якщо законопроект стане законом, скоріш за все, штат стягуватиме з водіїв плату 💰 за особливі номерні знаки. Подібний закон вже працює в австралійському штаті Квінсленд, де водії можуть використовувати один з п’яти офіційно дозволених емоджі, заплативши за номер близько 500 австралійських доларів. А власникам авто в Каліфорнії легально можна використовувати в персональних номерних знаках символи “серце”, “зірка” чи “рука”.

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