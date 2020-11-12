Стильная обувь, вдохновенная восемью поколениями 911 Turbo, появится в продаже 17 ноября.

Porsche Design и Puma сотрудничали над восемью моделями спортивной обуви, вдохновленными восемью поколениями Turbo 911.

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Из восьми кроссовок, разработанных Porsche Design и Puma, четыре основаны на модели Future Rider от Puma, а остальные – на сникерах для автоспорта Speedcat.

Модели на основе Future Rider относятся к категории “С воздушным охлаждением”, тогда как обувь на основе Speedcat входит в коллекцию “Водяное охлаждение”. Четыре Puma Future Riders будут представлять модели 930 Turbo 3.0 и 3.3, модели 964 911 Turbo и 993 911 Turbo. А модельный ряд Speedcat вдохновлен спорткарами Porsche 996, 997, 991 и 992 911 Turbo.

Релиз обуви запланирован на 17 ноября. На веб-сайте Porsche Design запущен таймер с обратным отсчетом и когда часы достигнут нуля, под каждой моделью обуви появится кнопка “Купить сейчас”. Эта кнопка появится лишь на 2,7 секунды – ровно столько нужно новому 911 Turbo, чтобы достичь скорости в 96 км/ч. У клиентов будет 15 минут, чтобы выполнить свой заказ после нажатия.

Такая молниеносная возможность будет только для предпродажи, а когда обувь поступит в общую продажу, можно будет осуществить покупку в привычном для себя режиме, без спешки. Стоимость новинок Porsche во время предпродажи составит 150 долларов.