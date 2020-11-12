Стильне взуття натхненне вісьмома поколіннями 911 Turbo, з'явиться у продажу 17 листопада.

Porsche Design та Puma співпрацювали над вісьмома моделями спортивного взуття, натхненними вісьмома поколіннями 911 Turbo.

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З восьми кросівок, розроблених Porsche Design та Puma, чотири засновані на моделі Future Rider від Puma, а решта – на снікерах для автоспорту Speedcat.

Моделі на основі Future Rider, належать до категорії “З повітряним охолодженням”, тоді як взуття на основі Speedcat входить до колекції “Водяне охолодження”. Чотири Puma Future Riders представлятимуть моделі 930 Turbo 3.0 і 3.3, моделі 964 911 Turbo та 993 911 Turbo. А модельний ряд Speedcat натхненний спорткарами Porsche 996, 997, 991 та 992 911 Turbo.

Реліз взуття запланований на 17 листопада. На веб-сайті Porsche Design запущено таймер зі зворотнім відліком і коли годинник досягне нуля, під кожною моделлю взуття з’явиться кнопка “Купити зараз”. Ця кнопка з'явиться лише на 2,7 секунди – рівно стільки потрібно новому 911 Turbo, щоб досягти швидкості у 96 км/год. Клієнти матимуть 15 хвилин, щоб виконати своє замовлення, після натискання.

Така блискавична можливість буде лише для передпродажу, а коли взуття надійде у загальний продаж, можна буде здійснити покупку у звичному для себе режимі, без поспіху. Вартість новинок Porsche під час передпродажу становитиме 150 доларів.