Производитель выдал на-гора сверхскоростной гиперкар под названием Aurora: гибридный двигатель V12 с квадротурбинами дает до 9800 об/мин. и разгоняет автомобиль до 450,6 км/ч.

В своем официальном сообщении разработчики заверили, что Aurora — это самая легкая и мощная модель когда-либо производившейся Zenvo. Такое название машина получила в честь легкого, быстрого, красивого, но редкого светового явления Aurora Borealis.

Автомобиль построили на совершенно новом модульном монококе ZM1 от Zenvo, разработанном при содействии специалистов из углеродистой структуры Managing Composites. Здесь каждый параметр максимально выверен к порогу ограничений и компромиссов, из-за чего удалось избавиться от компромисса между комфортом и фокусом на треке: производитель одновременно запустил Aurora с двумя разными подходами к потребностям своих поклонников – Agil и Tur.

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В компании утверждают, что оба подхода отвечают бескомпромиссным характеристикам, в то же время предлагая владельцам выбор, какой стиль вождения и дизайна они предпочитают. Aurora Agil в агрессивном стиле дополняется элегантной Aurora Tur.

Обе модели имеют плавную, аэродинамическую конструкцию шасси, которая четко управляет и направляет воздушный поток над, под и через самую его структуру. Чистые линии Tur указывают на отличный внешний вид и динамику, настраивают на стабильность и комфортное вождение по дороге.

Кузов Agil придерживается такой же элегантной философии дизайна, но более экстремальным, поскольку кузов разумно управляет потоком воздуха. Это обеспечивает высокие уровни прижимной силы с четким акцентом на езде по треку.

"На всех этапах разработки мы не гнались за конкретными цифрами или продолжительностью прохождения круга, поскольку это может отвлечь внимание или создать компромисс, когда речь заходит о других сферах. Однако мы стремились подтолкнуть Aurora к тому, что можно было достичь цели, максимально синхронизируя каждый элемент Мы просто хотели построить бескомпромиссную машину для водителей, в результате чего мы получили две модели, которые дополняют друг друга, доставляя истинное удовольствие от вождения", – объясняет председатель правления и коммерческий директор Zenvo Йенс Свердруп.

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Такой логический подход Zenvo впервые применяет на рынке гиперкаров, поскольку модели Aurora демонстрируют принципы двумя разными способами: Agil и Tur четко дополняют друг друга. Они построены на одной базовой архитектуре, обладают ключевыми элементами стиля, но при этом стоят отдельно с индивидуальным дизайном, который сам по себе служит определенной цели.

Обе модели Aurora получили 6,6-литровый двигатель V12 с четырьмя турбонаддувами, разработанный MAHLE Powertrain. Этот силовой агрегат выдает на-гора 1250 л.с. при 9800 об/мин. В помощь ему прибавляется легкий электродвигатель, который в зависимости от конфигурации трансмиссии генерирует еще 600 л.с.

Новичок укомплектован семиступенчатой гибридной коробкой передач, генерирующей 150 кВт мощности. Одновальная КПП делает переключение передач более плавным. При этом электронную амортизацию переключения можно регулировать с помощью элементов управления из салона.

Разработчик указывает на идеальное сочетание мгновенной мощности и крутящего момента, что делает этот силовой агрегат самым мощным двигателем V12, когда-либо устанавливавшимся на дорожных автомобилях.

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Трансмиссия включает в себя электронный дифференциал, а каждый из электродвигателей производит 150 кВт мощности. Когда один двигатель установлен в коробке передач в обеих конфигурациях трансмиссии, дополнительный двигатель размещается на каждом из передних колес для установки полного привода.



Передние двигатели действуют как электрическая система векторизации крутящего момента, генерируя выходную мощность около 400 кВт. В сочетании система электродвигателя генерирует от 200 до 600 л. мгновенной мощности, действуя как «заполнение крутящего момента», пока турбокомпрессоры разворачиваются.

В Zenvo уже не скрывают, что Aurora – безумный гиперкар. Что есть, то есть: на таких оборотах и с такой мощность автомобиль легко может обогнать даже вертолеты или турбовинтовые легкомоторные самолеты.