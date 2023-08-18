Виробник видав на-гора надшвидкісний гіперкар під назвою Aurora: гібридний двигун V12 із квадротурбінами дає до 9800 об/хв. і розганяє автівку до 450,6 км/год.

У своєму офіційному повідомленні розробники запевнили, що Aurora — це найлегша та найпотужніша модель Zenvo, яка коли-небудь вироблялася. Таку назву машина отримала на честь легкого, швидкого та надзвичайно красивого рідкісного світлового явища Aurora Borealis.

Автомобіль побудували на абсолютно новому модульному монококу ZM1 від Zenvo, розробленому при сприянні спеціалістів з вуглецевої структури Managing Composites. Тут кожен параметр максимально вивірено до порогу обмежень і компромісів, через що вдалося позбутися компромісу між комфортом і фокусом на треку: виробник водночас запустив Aurora з двома різними підходами до потреб своїх шанувальників – Agil і Tur.

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У компанії стверджують, що обидва підходи відповідають безкомпромісним характеристикам, водночас пропонуючи власникам вибір, якому стилю водіння та дизайну вони віддають перевагу. Aurora Agil в агресивному стилі доповнюється елегантною Aurora Tur.

Обидві моделі мають плавну, аеродинамічну конструкцію шасі, яка чітко керує та направляє повітряний потік над, під та через саму його структуру. Чисті лінії Tur вказують на чудовий зовнішній вигляд і динаміку, налаштовують на стабільність і комфортне водіння по дорозі.

Кузов Agil дотримується такої ж елегантної філософії дизайну, але є більш екстремальним, оскільки кузов розумно керує потоком повітря. Це забезпечує високі рівні притискної сили з чітким акцентом на їзді по треку.

"На всіх етапах розробки ми не гналися за конкретними цифрами чи тривалістю проходження кола, оскільки це може відволікти увагу або створити компроміс, коли мова заходить про інші сфери. Однак ми прагнули підштовхнути Aurora до того, що можна було досягти мети, максимально синхронізуючи кожен елемент з іншими. Ми просто хотіли побудувати безкомпромісну машину для водіїв. У результаті ми отримали дві моделі, які доповнюють одна одну, приносять справжнє задоволення від водіння", - пояснює голова правління та комерційний директор Zenvo Єнс Свердруп.

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Такий логічний підхід Zenvo уперше застосовує на ринку гіперкарів, оскільки моделі Aurora демонструють принципи двома різними способами: Agil і Tur чітко доповнюють одна одну. Вони побудовані на одній базовій архітектурі, мають ключові елементами стилю, але при цьому стоять окремо з індивідуальним дизайном, що сам по собі служить певній меті.

Обидві моделі Aurora отримали 6,6-літровий двигун V12 з чотирма турбонаддувами, розроблений MAHLE Powertrain. Цей силовий агрегат видає на-гора 1250 к.с. при 9800 об/хв. В поміч йому додається легкий електродвигун, що залежно від конфігурації трансмісії генерує ще 600 к.с.

Новачок укомплектований семиступінчастою гібридною коробкою передач, що генерує 150 кВт потужності. Одновальна КПП робить перемикання передач плавнішим. При цьому електронну амортизацію перемикання передач можна регулювати за допомогою елементів керування з салону.

Розробник вказує на ідеальне поєднання миттєвої потужності та крутного моменту, що робить цей силовий агрегат найпотужнішим двигуном V12, що коли-небудь встановлювався на дорожніх автомобілях.

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Трансмісія включає електронний диференціал, а кожен із електродвигунів виробляє 150 кВт потужності. Коли один двигун встановлено в коробці передач в обох конфігураціях трансмісії, додатковий двигун розташовується на кожному з передніх коліс для установки повного приводу.



Передні двигуни діють як електрична система векторизації крутного моменту, генеруючи вихідну потужність близько 400 кВт. У поєднанні система електродвигуна генерує від 200 до 600 к.с. миттєвої потужності, діючи як «заповнення крутного моменту», поки турбокомпресори розгортаються.

В Zenvo вже не приховують, що Aurora — божевільний гіперкар. Що є, то є: на таких обертах і з такою потужність автомобіль легко може обігнати навіть гелікоптери чи турбогвинтові легкомоторні літаки.