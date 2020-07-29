Сейчас народные депутаты обсуждают инициативу о лишении права управления тех, кто систематически нарушает Правила дорожного движения.

Владимир Караваев, который ранее защищал интересы водителей и даже издал книгу "100 аргументов против штрафов ГАИ", сейчас помогает нардепам в обсуждении новых инициатив по поводу штрафов и ограничений для автомобилистов.

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По словам Владимира Караваева сейчас депутаты размышляют над следующей инициативой: "Если в течение года совершено от 5 до 10 нарушений (конкретное количество пока обсуждается), право управления нарушителя будет приостановлено до момента сдачи теоретического и практического экзаменов", –пишет бывший правозащитник на своей странице в соцсети.

"Инициатива появилась после запуска автоматической фиксации нарушений, которая обозначила очевидность полного игнорирования правил некоторыми водителями, особенно элитных авто. Рекордным стало нарушение скоростного режима – 60 раз за пятьдесят дней, без единой оплаты штрафа", – рассказывает Караваев.

Правда остается актуальным вопрос, который напрямую касается автофиксации. Ведь в нарушениях, зафиксированных на камеру, по умолчанию виноват владелец транспортного средства, у которого водительских “прав” может и не быть. Кого лишать права управления в таком случае – вопрос открытый.

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