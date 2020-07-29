Зараз народні депутати обговорюють ініціативу про позбавлення права керування тих, хто систематично порушує Правила дорожнього руху.

Володимир Караваєв, який раніше захищав інтереси водіїв і навіть видав книгу "100 аргументов против штрафов ГАИ", зараз допомагає нардепам у обговоренні нових ініціатив з приводу штрафів та обмежень для автомобілістів.

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За словами Володимира Караваєва, зараз депутати розмірковують над наступною ініціативою: "Якщо протягом року скоєно від 5 до 10 порушень (конкретну кількість поки обговорюється), право управління порушника буде призупинено до моменту здачі теоретичного і практичного іспитів", – пише колишній правозахисник на своїй сторінці у соцмережі.

"Ініціатива з'явилася після запуску автоматичної фіксації порушень, що позначила очевидність повного ігнорування правил деякими водіями, особливо елітних авто. Рекордним стало порушення швидкісного режиму – 60 разів за п'ятдесят днів, без єдиної оплати штрафу", - розповідає Караваєв.

Щоправда лишається актуальнми питання, яке стосується автофіксації. Адже у порушеннях зафіксованих на камеру "за замовчанням" винен власник транспортного засобу, у якого водійських “прав” може і не бути. Кого позбавляти права керування у такому випадку – питання відкрите.

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