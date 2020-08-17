В сети появились фото неизвестной модели микроавтобуса, на котором красуется эмблема УАЗ. Оказалось, что этот автомобиль с пластиковым кузовом создан для перевозки школьников.

Классический "буханец", который до сих пор випускаться, устарел давно, хотя преимуществ у него хватает – это и отличные внедорожные качества и ремонтопригодность.

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В связи с тем, что современной модели УАЗ не существует и сегодня, производитель не может соперничать с главным своим конкурентом "Группой ГАЗ", особенно, когда речь заходит об участии в целевых программах, например, таких, как "Школьный автобус".

Необычный микроавтобус с эмблемой УАЗ, фото которого появились в сети, похоже, предназначенный именно для перевозки детей. Во всяком случае, именно в такой раскраске его показали публике.

Такой автомобиль вряд ли станет продолжателем традиций "буханца". Им, скорее, мог бы стать экспериментальный УАЗ-3165 "Симба", который в серию так и не вышел.

При внимательном рассмотрении становится понятно, что создавался новый микроавтобус на базе коммерческого грузовика УАЗ Профи, который на заводе позиционируют как конкурент "ГАЗели Бизнес". Подтверждением тому габариты авто и односкатные колеса. По факту на каркас уазовского Профи поставили пластиковый кузов. Это оказалось очень бюджетным решением, а производство не требует много времени и серьезных усилий.

Революционной это конструкцию точно не назовешь. Но с другой стороны именно этот микроавтобус для Ульяновского завода может стать настоящим спасением. Ведь дела у предприятия оставляют желать лучшего, а обойдется такое авто куда дешевле, чем "ГАЗель NEXT".

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