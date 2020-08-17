У Мережі з'явилися фото невідомої моделі мікроавтобуса, на якому красується емблема УАЗ. Виявилося, що цей автомобіль з пластиковим кузовом створений для перевезення школярів.

Незвичайний мікроавтобус з емблемою УАЗ, фото якого з'явилися в Мережі, схоже, призначений саме для перевезення дітей. Адже саме в такий розфарбуванні його показали публіці. Однак наскільки безпечний пластиковийавтобус для дітей – питання риторичне.

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Якщо уважно роздивитись “нову” модель, то стає зрозуміло, що створювався новий мікроавтобус на базі комерційної вантажівки УАЗ “Профі”, який на заводі позиціонують як конкурент "ГАЗелі Бізнес". Підтвердженням тому – габарити авто і односкатні колеса. За фактом на каркас уазовскої “Профі” поставили пластиковий кузов. Це виявилося дуже бюджетним рішенням, а виробництво не потребує багато часу і серйозних зусиль.

Революційною це конструкцію точно не назвеш. Але цей мікроавтобус для Ульяновського заводу може стати справжнім порятунком. Адже справи у підприємства йдуть кепсько, а обійдеться таке авто куди дешевше, ніж "ГАЗель NEXT".

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