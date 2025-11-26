Uber запустил настоящие беспилотные такси, они ездят без водителя и инженера

Оператор услуг такси Uber и китайская WeRide официально начали в Абу-Даби коммерческие поездки на роботакси без водителя в салоне, сообщает Uber.

Партнерство Uber и WeRide стартовало еще в 2024 году, когда компании только готовили автономные машины к запуску в ОАЭ. Сначала роботакси ездили со страхователем за рулем, который не вмешивался, но был там “на всякий случай”. Теперь эта фаза завершена - и на маршруты вышли полностью беспилотные автомобили.

Как работает новый сервис Uber в столице ОАЭ

В приложении Uber в Абу-Даби теперь можно заказать поездку, которая может выполняться роботом, а не человеком. Если траектория маршрута попадает в зону действия WeRide, сервис подбирает один из автономных минивэнов WeRide Robovan GXR, созданные WeRide вместе китайским автопроизводителем Jiangling Motors (JMC). Оператор автономных такси WeRide также завил о возможности заказа легкового кроссовера GAC Aion LX, оборудованного под роботакси.

Клиенту достаточно выбрать UberX или Uber Comfort - или же увеличить шансы на роботакси, нажав на специальный пункт "Autonomous" в приложении. В машине нет ни водителя, ни оператора: только пассажир и робот, который берет на себя абсолютно все.

Uber контролирует работу парка роботакси и отвечает за поддержку сервиса от начала заказа до завершения поездки. За чистоту, техобслуживание, зарядки и другое хозяйство отвечает партнер Tawasul Transport, а WeRide и в дальнейшем занимается тестированием и развитием технологии автономного управления.

Почему это важно и что будет дальше

Для Ближнего Востока это исторический момент. В регионе никогда раньше не запускали полностью беспилотные такси в открытой коммерческой эксплуатации. А Абу-Даби, который активно инвестирует в “умные” транспортные системы, фактически стал тестовым полигоном для большого проекта Uber и WeRide.

Компании не скрывают амбиций: следующей станет Дубай, а в течение пяти лет они планируют развернуть сервис в еще 15 городах мира. Часть из них - в Европе. Это означает, что в ближайшие годы автономные такси перестанут быть экзотикой даже для нашего региона, а не только для Кремниевой долины.

Uber также делится, что выбрал модель сотрудничества, которую уже отрабатывает в США с Waymo. То есть глобальный игрок не строит собственную автономную систему с нуля, а интегрирует в свое приложение компании, которые делают именно роботаксийные технологии. Это ускоряет масштабирование и помогает развивать рынок автономных перевозок значительно быстрее, чем в предыдущие годы.

Что это значит для обычного пассажира

Для клиентов Uber в Абу-Даби - это новый опыт, который еще вчера казался фантастикой. Вы открываете приложение, заказываете авто - а приезжает машина без водителя. Она сама подъезжает к тротуару, сама маневрирует в трафике и доставляет вас к месту назначения.

С точки зрения индустрии это шаг к глобальной нормализации автономного транспорта. А для Uber - шанс вернуть себе статус технологического лидера, ведь именно роботакси могут стать следующим большим этапом эволюции рынка пассажирских перевозок.