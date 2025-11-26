Uber запустив справжні безпілотні таксі, які їздять без водія та інженера

Оператор послуг таксі Uber та китайська WeRide офіційно розпочали в Абу-Дабі комерційні поїздки на роботаксі без водія у салоні, повідомляє Uber.

Партнерство Uber і WeRide стартувало ще у 2024 році, коли компанії лише готували автономні машини до запуску в ОАЕ. Спочатку роботаксі їздили зі страхувальником за кермом, який не втручався, але був там “про всяк випадок”. Тепер цю фазу завершено — і на маршрути вийшли повністю безпілотні автомобілі.

Як працює новий сервіс Uber у столиці ОАЕ

У додатку Uber в Абу-Дабі тепер можна замовити поїздку, яка може виконуватися роботом, а не людиною. Якщо траєкторія маршруту потрапляє у зону дії WeRide, сервіс підбирає один з автономних мінівенів WeRide Robovan GXR, створені WeRide разом китайським автовиробником Jiangling Motors (JMC). Оператор автономних таксі WeRide також завив про можливість замовлення легкового кросовера GAC Aion LX, обладнаного під роботаксі.

Клієнту достатньо обрати UberX або Uber Comfort — або ж збільшити шанси на роботаксі, натиснувши на спеціальний пункт «Autonomous» у застосунку. У машині немає ні водія, ні оператора: тільки пасажир та робот, який бере на себе абсолютно все.

Uber контролює роботу парку роботаксі й відповідає за підтримку сервісу від початку замовлення до завершення поїздки. За чистоту, техобслуговування, заряджання та інше господарство відповідає партнер Tawasul Transport, а WeRide й надалі займається тестуванням та розвитком технології автономного керування.

Чому це важливо і що буде далі

Для Близького Сходу це історичний момент. У регіоні ніколи раніше не запускали повністю безпілотні таксі у відкритій комерційній експлуатації. А Абу-Дабі, який активно інвестує у “розумні” транспортні системи, фактично став тестовим полігоном для великого проєкту Uber та WeRide.

Компанії не приховують амбіцій: наступною стане Дубай, а протягом п’яти років вони планують розгорнути сервіс у ще 15 містах світу. Частина з них — у Європі. Це означає, що у найближчі роки автономні таксі перестануть бути екзотикою навіть для нашого регіону, а не лише для Кремнієвої долини.

Uber також ділиться, що обрав модель співпраці, яку вже відпрацьовує у США з Waymo. Тобто глобальний гравець не будує власну автономну систему з нуля, а інтегрує до свого застосунку компанії, які роблять саме роботаксійні технології. Це пришвидшує масштабування й допомагає розвивати ринок автономних перевезень значно швидше, ніж у попередні роки.

Що це означає для звичайного пасажира

Для клієнтів Uber у Абу-Дабі — це новий досвід, який ще вчора здавався фантастикою. Ви відкриваєте застосунок, замовляєте авто — а приїжджає машина без водія. Вона сама під’їжджає до тротуару, сама маневрує в трафіку та сама доставляє вас до місця призначення.

З погляду індустрії це крок до глобальної нормалізації автономного транспорту. А для Uber — шанс повернути собі статус технологічного лідера, адже саме роботаксі можуть стати наступним великим етапом еволюції ринку пасажирських перевезень.