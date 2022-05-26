Отмена государственного регулирования цен позволила бизнесу развиваться – теперь предприниматели могут позволить себе покупку или аренду транспорта, необходимого для поставки топлива. Ситуация постепенно улучшается.

Украинский парк бензовозов очень быстро растет. Об этом рассказал владелец сети автозаправочных станций Prime Дмитрий Леушкин.

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"Коротко о ситуации. Очень большие деньги бизнес бросил на покупку бензовозов, теперь в стране уже более двух тысяч бензовозов. Это половина от нормы, но чувствуется как три четверти", – пишет предприниматель на своей странице в соцсети.

"Кризис начал отступать с запада, здесь проще и ближе с поставками. Легче и на юге. Центр и восток пока еще сухие. Киев с топливом процентов на 70", – комментирует Дмитрий Леушкин.

По мнению специалиста, топливный кризис продлится все лето, но пик уже пройден.

В то же время Дмитрий Леушкин считает, что чиновники злоупотребляют проверками бизнеса. "Сегодня позвонили по телефону, что нужно закончить проверку АЗС Мариуполь нашей. Это у них какая-то болезненная зависимость кошмарить бизнес проверками... ломка уже началась", – пишет Леушкин.