Скасування державного регулювання цін дозволило бізнесу розвиватись – тепер підприємці можуть дозволити собі купівлю або оренду транспорту, необхідного для постачання пального. Ситуація поступово покращується.

Українский парк бензовозів дуже стрімко зростає. Про це розповів власник мережі автозаправних станцій Prime Дмитро Льоушкін.

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"Коротко щодо ситуації. Дуже великі гроші бізнес вкинув у купівлю бензовозів, тепер у країні вже понад дві тисячі бензовозів. Це половина від норми, але відчувається як три чверті", - пише підприємець на своїй сторінці у соцмережі.

"Криза почала відступати із заходу, тут простіше і ближче із постачанням. Легшає і на півдні. Центр і схід поки що сухі. Київ із паливом відсотків на 70", - коментує Дмитро Льоушкін.

На думку спеціаліста паливна криза триватиме все літо, але пік уже пройдено.

Водночас Дмитро Льоушкін вважає, що чиновники зловживають перевірками бізнесу "Сьогодні зателефонували, що треба закінчити перевірку АЗС Маріуполь нашої. Це у них якась хвороблива залежність кошмарити бізнес перевірками... ломка вже почалася", - пише Льоушкін.