Британская компания Aurrigo начала в Чехии и Великобритании тестовые испытания странного автономного автобуса Auto-Shuttle, чей дизайн вызывает удивление, а технические возможности приятно удивляют.

В настоящее время шаттлы работают в Праге и Брно (Чехия), а также в Милтон-Кейнсе (Великобритания). Это еще один шаг к тому, чтобы в ближайшее время убрать из-за водителя. Таким образом, упомянутое автономное транспортное средство проекта Living Lab for Autonomous Electric Vehicles вплотную подошло к реальному воплощению в европейскую систему беспилотного общественного транспорта.

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На нынешнем этапе испытаний шаттлы на всякий случай будут курсировать с водителем, который при необходимости примет управление на себя. На следующем промежутке испытаний Aurrigo планирует использовать удаленного водителя, который сможет вмешаться, если что-нибудь пойдет не так. Таким образом, пока разрабатывается полностью автономная технология, будет идти адаптация автобуса и пассажиров к новым логистическим условиям.

Работая с несколькими городами в двух странах, участники получат разнообразный опыт планирования маршрутов, дорожных условий и отношения общественности к автономным технологиям. Фото: Aurrigo

В повестке дня еще большее усовершенствование систем безопасности. Для этого используются лазерные дальномеры последнего поколения, новейшие камеры с высоким разрешением мониторинга окружающего пространства даже в сумерках, оригинальное программное обеспечение собственного производства.

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"Города сталкиваются с такими проблемами, как дефицит водителей, сокращение выбросов, повышение безопасности и мобильности велосипедистов и пешеходов, повышение качества жизни граждан. Беспилотные шаттлы или капсулы могут кардинально изменить ситуацию в городах, поскольку они решают многие из этих проблем", - сказал профессор Университетского колледжа Лондона Бани Анвари, работающий с Aurrigo над этим проектом.

Десятиместный электрический и автономный Auto-Shuttle приводится в действие электродвигателем мощностью 22 кВт. Фото: Aurrigo

Aurrigo сотрудничает с Living Lab for Autonomous Electric Vehicles, финансируемым Евросоюзом. Работа техники в континентальной Европе стала первой ступенькой интеграции Auto-Shuttle в транспортную инфраструктуру ЕС.

"Средневековые мощеные улицы Праги, построенные еще до появления автомобилей и автобусов, резко контрастируют с современными дорогами Милтон-Кейнса, что свидетельствует о важности испытаний во многих городах", – подчеркнул генеральный директор Aurrigo Дэвид Кин.