Британська компанія Aurrigo розпочала в Чехії та Великобританії тестові випробування чудернацького автономного автобуса Auto-Shuttle, чий дизайн викликає подив, а технічні можливості приємно вражають.

Наразі шатли працюють у Празі та Брно (Чехія), а також у Мілтон-Кейнсі (Великобританія). Це ще один крок до того, щоб найближчим часом прибрати з-за керма водія. Таким чином, згаданий автономний транспортний засіб проєкту Living Lab for Autonomous Electric Vehicles впритул підійшов до реального втілення в європейську систему безпілотного громадського транспорту.

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На нинішньому етапі випробувань шатли на всяк випадок курсуватимуть з водієм, котрий при потребі візьме керування на себе. На наступному проміжку випробувань Aurrigo планує використовувати віддаленого водія, котрий зможе втрутитися, якщо щось піде не так. Таким чином, поки розробляється повністю автономна технологія, буде йти адаптація автобуса та пасажирів до нових логістичних умов.

Працюючи з кількома містами у двох країнах, учасники отримають різноманітний досвід про планування маршрутів, дорожні умови та ставлення громадськості до автономних технологій. Фото: Aurrigo

На порядку денному ще більше удосконалення систем безпеки. Для цього використовуються лазерні далекоміри останнього покоління, новітні камери з високою роздільною здатністю моніторингу довколишнього простору навіть у сутінках, оригінальне програмне забезпечення власного виробництва.

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"Міста стикаються з такими проблемами, як дефіцит водіїв, скорочення викидів, підвищення безпеки та мобільності велосипедистів і пішоходів, підвищення якості життя громадян. Безпілотні шатли або капсули можуть кардинально змінити ситуацію в містах, оскільки вони вирішують багато з цих проблем", — сказав професор Університетського коледжу Лондона Бані Анварі, який працює з Aurrigo над цим проєктом.

Десятимісний електричний і автономний Auto-Shuttle приводиться в дію електродвигуном потужністю 22 кВт. Фото: Aurrigo

Aurrigo співпрацює з Living Lab for Autonomous Electric Vehicles, що фінансується Євросоюзом. Робота техніки в континентальній Європі стала першою сходинкою до інтеграції Auto-Shuttle в транспортну інфраструктуру ЄС.

"Середньовічні мощені вулиці Праги, побудовані ще до появи автомобілів і автобусів, різко контрастують із сучасними дорогами Мілтон-Кейнса, що свідчить про важливість випробувань у багатьох містах", — підкреслив генеральний директор Aurrigo Девід Кін.