На запрос полиции сервис такси Uklon ограничил время работы: во время комендантского часа вызвать машину будет невозможно.

Онлайн-сервис вызова авто Uklon больше не будет предоставлять услуги в комендантский час. Первая ночь без поездок ожидается уже с 14 на 15 марта – и в дальнейшем такой режим будет действовать по всей Украине, в соответствии с комендантским часом каждого из регионов.

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Об этом сообщил СЕО компании Сергей Гришков. Он отметил: решение было принято после обращения Патрульной полиции Киева. "На этой неделе мы провели консультации по работе сервиса в комендантский час. Также 7 марта 2024 года к нам поступило обращение Патрульной полиции Киева о рассмотрении возможности прекращения предоставления услуг во время комендантского часа. Мы принимаем запрос", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: для прекращения поездок в комендантский час компания инициировала техническую доработку сервиса. Которая была завершена 14 марта. "Первое ограничение работы нашего сервиса будет осуществлено в ночь с 14.03.2024 на 15.03.2024. И в дальнейшем будет действовать по всей Украине в соответствии с комендантскими часами каждого из регионов", – отметил Гришков.

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В то же время Сергей Гришков заверил: поездки в комендантский час были направлены на определенные запросы общества. В частности, Гришков говорит о поездках в больницы, на железнодорожные вокзалы. "Основное направление для поездок был вокзалы и больницы. Также как единственная альтернатива куда-то добраться в случае экстренной ситуации или трагедии", – рассказал он.

При этом Гришков заверил, что обращение Патрульной полиции Киева стало первым за два года полномасштабной войны. А также напомнил, что компания является онлайн-платформой, а не службой такси. "То есть предоставляет доступ к онлайн-сервису как пассажирам, так и водителям-партнерам. Работать ли в комендантский час – это выбор партнеров, которые имеют пропуск и возможность осуществлять перевозки ночью", – резюмировал он.