На запит поліції сервіс таксі Uklon обмежив час роботи: під час комендантської години викликати машину буде неможливо.

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon більше не надаватиме послуги у комендантську годину. Перша ніч без поїздок очікується вже з 14 на 15 березня – і надалі такий режим діятиме по всій Україні, відповідно до комендантської години кожного з регіонів.

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Про це повідомив СЕО компанії Сергій Гришков. Він зазначив: рішення було ухвалено після звернення Патрульної поліції Києва. "Цього тижня ми провели консультації щодо роботи сервісу в комендантську годину. Також 7 березня 2024 року до нас надійшло звернення Патрульної поліції Києва про розгляд можливості припинення надання послуг під час комендантської години. Ми приймаємо запит", – йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується: для припинення поїздок у комендантську годину компанія ініціювала технічне доопрацювання сервісу. Яке було завершено 14 березня. "Перше обмеження роботи нашого сервісу буде здійснено в ніч з 14.03.2024 на 15.03.2024. І надалі діятиме по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів", – зазначив Гришков.

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Водночас Сергій Гришков запевнив: поїздки у комендантську годину були направлені на певні запити суспільства. Зокрема, Гришков говорить про поїздки у лікарні, на залізничні вокзали. "Основний напрямок для поїздок був вокзали та лікарні. Також як єдина альтернатива кудись дістатися у разі екстреної ситуації чи трагедії", – розповів він.

При цьому Гришков запевнив, що звернення Патрульної поліції Києва стало першим за два роки повномасштабної війни. А також нагадав, що компанія є онлайн-платформою, а не службою таксі. "Тобто надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати в комендантську годину – це вибір партнерів, які мають перепустку та можливість здійснювати перевезення вночі", – резюмував він.