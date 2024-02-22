Согласно официальной статистике, по доле электромобилей в продажах новых авто Украина входит в первую десятку среди стран Европы, хотя на самом деле это место еще выше.

В 2024 году в Европе было зарегистрировано 1 015 381 новых легковых автомобилей, что на 11,5% больше, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные ACEA. Из них 11,9% были электромобилями, которых насчитывается 120 926 единиц, а прирост таких составил 29,3%.

На основе данных, предоставленных Европейской ассоциацией автопроизводителей ACEA, аналитики Института исследований авторынка при поддержке IBRM Samar подготовили таблицу, которая показывает доли новых легковых электрокаров (BEV) на рынках отдельных европейских стран в 2024 году.

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Безоговорочным лидером по доле электрокаров среди проданных новых легковушек остается Норвегия, где в январе легковые авто группы BEV составили 92,1% регистраций. На втором месте Исландия с долей 37,0%. Более 20% доля электромобилей также составила в следующих странах: Дания (35,3%), Швеция (28,8%), Нидерланды (25,3%), Финляндия (24,1%), Люксембург (21,5%) и Бельгия (21,4%).

Количество и доли продаж BEV в странах Европы, 01/2024:

Всего 0,3% не хватило в январе украинскому рынку новых авто, чтобы попасть в только что названную группу лидеров, где доля электромобилей составляет более 20%. Результат Украины – 19,7%, а в количественном измерении – 894 первых регистрации легковушек группы BEV. И это 9 место в списке из 32 стран!

На самом деле наша позиция еще выше, по крайней мере на 2-3 ступеньки, поскольку в Украине отсутствует официальное представительство Tesla, а машины этой марки имеют количественное первенство на вторичном рынке, к которому часто (при первой регистрации) зачисляются и совершенно новые автомобили. Также есть немалая часть электроавтомобилей из Китая, импортируемых независимыми дилерами, которые регистрируют фактически новые авто как подержанные.

Если говорить не о доле электромобилей в продажах новых, а об абсолютном количестве - позиция Украины будет восемнадцатой. Что в целом тоже неплохо – это примерно посередине списка. Однако именно количественный рейтинг нельзя считать достаточно объективной оценкой, поскольку следует учитывать другие факторы – прежде всего население каждой страны, внутреннюю стабильность, состояние экономики, общее благосостояние, а также наличие государственных программ по поддержке покупателей электрокаров – субсидий, льготных кредитов и тому подобное.

Кстати какие электромобили чаще всего покупают в Украине

В Украине из категории льгот присутствует почти "нулевая" растаможка (при импорте следует оплатить только акциз за электромобиль), однако эти налоговые "каникулы" продлятся до определенной даты – 31 декабря 2025 года. Далее импорт электрокаров (если эти льготы не будут продлены) будет происходить с начислением полного набора налогов – пошлины, акциза и НДС. Что повлечет рост цен на BEV минимум на 30%.

Освобождение на постоянной основе будет оставаться только от взноса в Пенсионный фонд (3-5% от стоимости ТС) за первую регистрацию автомобиля с электродвигателем. Очевидно, что после подорожания электрокаров на треть вряд ли сохранятся текущие темпы пополнения автопарка.