Згідно з офіційною статистикою, за часткою електромобілів у продажах нових авто Україна входить до першої десятки серед країн Європи. Хоча насправді це місце ще вище.

У 2024 році в Європі було зареєстровано 1 015 381 нових легкових автомобілів, що на 11,5% більше, ніж у попередньому році, свідчать дані ACEA. З них 11,9% були електромобілями, яких налічується 120 926 одиниць, а приріст таких склав 29,3%.

На основі даних, наданих Європейською асоціацією автовиробників ACEA, аналітики Інституту досліджень авторинку за підтримки IBRM Samar підготували таблицю, яка показує частки нових легкових електрокарів (BEV) на ринках окремих європейських країн у 2024 році.

Також цікаво в Європі зростає частка електромобілів у продажах

Беззаперечним лідером щодо частки електрокарів серед проданих нових легковиків залишається Норвегія, де в січні легкові авто групи BEV склали 92,1% реєстрацій. На другому місці Ісландія з часткою 37,0%. Понад 20% частка електромобілів також склала у наступних країнах: Данія (35,3%), Швеція (28,8%), Нідерланди (25,3%), Фінляндія (24,1%), Люксембург (21,5%) і Бельгія (21,4%).

Кількість та частки продажів BEV у країнах Європи, 01/2024:

Всього 0,3% забракло у січні українському ринку нових авто, аби потрапити до щойно названої групи лідерів, де частка електромобілів складає понад 20%. Результат України — 19,7%, а в кількісному вимірі — 894 перших реєстрації легковиків групи BEV. І це 9 місце у списку з 32 країн!

Насправді ж наша позиція ще вища, принаймні на 2-3 сходинки, оскільки в Україні відсутнє офіційне представництво Tesla, а машини цієї марки мають кількісну першість на вторинному ринку, до якого часто (під час першої реєстрації) зараховуються і цілком нові автомобілі. Також є чимала частина електроавто з Китаю, імпортованих незалежними дилерами, які реєструють фактично нові авто як вживані.

Якщо говорити не про частку електромобілів у продажах нових, а про абсолютну кількість — позиція України буде вісімнадцятою. Що загалом теж непогано - це приблизно посередині списку. Однак саме кількісний рейтинг не можна вважати достатньо об’єктивною оцінкою, оскільки варто враховувати інші фактори — насамперед населення кожної країни, внутрішню стабільність, стан економіки, загальний добробут, а також наявність державних програм з підтримки покупців електрокарів — субсидій, пільгових кредитів тощо.

До речі які електромобілі найчастіше купують в Україні

В Україні з категорії пільг присутнє майже «нульове» розмитнення (при імпорті слід сплатити лише акциз за електромобіль), однак ці податкові «канікули» триватимуть до визначеної дати — 31 грудня 2025 року. Далі імпорт електрокарів (якщо ці пільги не буде продовжено) відбуватиметься з нарахуванням повного набору податків — мита, акцизу й ПДВ. Що потягне зростання цін на BEV щонайменше на 30%.

Звільнення на постійній основі залишатиметься лише від внеску в Пенсійний фонд (3-5% від вартості ТЗ) за першу реєстрацію автомобіля з електродвигуном. Очевидно, що після подорожчання електрокарів на третину навряд чи збережуться поточні темпи поповнення автопарку ними.