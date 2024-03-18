Пока на польско-украинской границе автоперевозчики и фермеры блокируют дороги и практически приостановили трафик, на других участках пограничных автомобильных переходов южного и западного направлений интенсивно ведется строительство и обустройство транспортных объектов.

Только в Одесской области для активизации экспортного потенциала, улучшения логистики всех типов груза ведется активная работа на девяти контрольно-пропускных пунктах. Она оживилась с наступлением тепла.

В первую очередь, речь идет о входном движении транспорта с грузами гуманитарного, коммерческого и оборонного назначения.

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Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, на каждом пункте пропуска ведутся различные виды и объемы работ. Где-то идут строительные, фасадные, внутренние восстановления, где-то модернизируются коммуникации, обновляется наружное освещение, а где-то ведется благоустройство территорий.

Перечень строительно-восстановительных объектов на МАПП в Одесской области:

Рени – Джюрджюлешть

Табаки – Мирное

Староказачье – Тудора

Августовское 1 – Басарабяска

Лесное - Сеиц

Виноградовка - Вулкенешт

Долинское - Чишмикиой

Новые Трояны - Чадыр-Лунга

Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга

С наступлением благоприятных погодных условий на этих контрольно-пропускных пунктах будут выполнены еще и дорожные работы. Весь объем намеченного планируется завершить до мая.

Вместе с USAID Агентство восстановления модернизирует четыре пункта пропуска на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. На этих КПП уже заменили старые модульные здания - часть из них будет использоваться как офисы для работников. Также будут выполнены дорожные работы, заменено освещение и знаки, осуществляется благоустройство.

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В 2023-2026 годах USAID в рамках проекта "Экономическая поддержка Украины" (Проект USAID) выделит 115 миллионов долларов США на поддержку Агентства восстановления, Укрзализныци и Государственной таможенной службы с целью модернизации пунктов пересечения границы.