Поки на польсько-українському кордоні автоперевізники та фермери блокують дороги та практично призупинили трафік, на інших ділянках прикордонних автомобільних переходів південного та західного напрямків інтенсивно ведеться будівництво та облаштування транспортних об’єктів.

Тільки в Одеській області задля активізації експортного потенціалу, поліпшення логістики всіх типів вантажу ведеться активна робота на дев’яти контрольно-пропускних пунктах. Вона пожвавилася з настанням тепла.

В першу чергу, мова йде про вхідний рух транспорту з вантажами гуманітарного, комерційного та оборонного призначення.

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Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури, на кожному пункті пропуску ведуться різні види та обсяги робіт. Десь йдуть будівельні, фасадні, внутрішні відновлення, десь модернізуються комунікації, оновлюється зовнішнє освітлення, а десь ведеться доброустрій територій.

Перелік будівельно-відновлювальних об’єктів на МАПП в Одеській області:

Рені – Джюрджюлешть

Табаки – Мирне

Старокозаче – Тудора

Серпневе 1 – Басарабяска

Лісне - Сеіць

Виноградівка - Вулкенєшть

Долинське - Чишмікіой

Нові Трояни - Чадир-Лунга

Малоярославець 1 – Чадир-Лунга

З настанням сприятливих погодних на цих контрольно-пропускних пунктах будуть виконані ще і дорожні роботи. Весь обсяг задуманого планується завершити до травня.

Разом з USAID Агентство відновлення модернізовує чотири пункти пропуску на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією. На цих КПП вже замінили старі модульні будівлі - частина з них буде використовуватися як офіси для працівників. Також будуть виконані дорожні роботи, замінено освітлення та знаки, здійснюється доброустрій.

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У 2023-2026 роках USAID у рамках проєкту "Економічна підтримка України" (Проєкт USAID) виділить 115 мільйонів доларів США на підтримку Агентства відновлення, Укрзалізниці та Державної митної служби з метою модернізації пунктів перетину кордону.