Кабинет Министров ратифицировал Соглашение о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и Турцией.

Такая договоренность значительно упрощает процедуру обмена водительских удостоверений для граждан Украины и Турции, которые легально проживают на территории обеих стран.

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Соглашение даст возможность водителям без дополнительных финансовых и временных затрат обменять удостоверение в стране проживания на аналогичные документы.

Подобные договоренности уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также планируется подписание соответствующего договора с Францией.

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