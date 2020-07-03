Кабінет Міністрів ратифікував Угоду про взаємне визнання водійських посвідчень між Україною та Туреччиною.

Така домовленість значно спрощує процедуру обміну водійських посвідчень для громадян України та Туреччини, які легально проживають на території обох країн.

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Угода дасть можливість водіям без додаткових фінансових та часових витрат обміняти посвідчення в країні проживання на аналогічні документи.

Подібні домовленості вже також існують між Україною, Італією та Іспанією. Також планується підписання відповідного договору з Францією.

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